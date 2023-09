Super coupe Colonel Assimi Goïta 2023 : La région de Ségou s’adjuge le trophée doté de 3 millions de F CFA

L’édition 2023 de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta a connu son épilogue le samedi 16 septembre dernier, au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Cette finale, qui opposait l’équipe du district de Bamako à celle de la région de Ségou a été remportée par les joueurs de la Cité des Balanzans au terme de la séance des tirs au but 3-4. En plus le trophée, le vainqueur a empoché une somme de 3 millions de F CFA.

La finale était présidée par Dr. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, en présence d’Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Aguibou Dembélé, conseiller spécial du président de la Transition, Alfousseyni Diawara, secrétaire général adjoint de la présidence, le lieutenant-colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, président de la Commission d’organisation, le colonel Lamine Kapory Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro, Assarid Ag Imbarcaouane, 1er vice-président du Conseil national de transition (CNT), Habib Sissoko, président du Comité National Olympique et Sportif du Mali, Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la Fédération malienne de football, ainsi que plusieurs responsables sportifs du pays.

Après Kati et Mopti, Ségou devient ainsi la troisième équipe à remporter le trophée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat. Les joueurs de Ségou ont remporté le trophée en battant le district de Bamako. C’est devant un stade Mamadou Diarra H plein à craquer que les deux équipes finalistes ont entamé la partie. Très motivée, l’équipe du district de Bamako a vite dominé son adversaire du jour en se créant plusieurs occasions de but. A la 34e minute de jeu, Ousmane Diarra a ouvert le score pour les Bamakois, suite à un bon service de son capitaine, Mamoutou Coulibaly.

A la reprise, les joueurs de la région de Ségou ont tout mis en œuvre pour rétablir la parité. Pour cela, ils ont procédé à des actions offensives tout en poussant l’équipe adverse dans ses derniers retranchements.

A la 60e minute de jeu, le milieu de terrain de l’équipe de Ségou, Amadou Bagayoko égalisera pour son équipe, suite à un coup franc bien enroulé qui n’a laissé aucune chance au portier du district de Bamako, Zoumana Mindara.

Ensuite, les deux formations se sont titillées jusqu’à la fin du temps réglementaire. Finalement, elles se sont départagées à l’issue d’une séance de tirs au but en faveur de l’équipe de la 4e région (3-4). Du coup, la région de Ségou devient la troisième équipe à remporter le trophée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta après Kati et Mopti.

Pour les récompenses, l’équipe de la région de Tombouctou a reçu le prix de la 3è place. Quant à la ville organisatrice du tournoi, Koulikoro, elle a reçu le prix de l’équipe fair-play. Le vainqueur du tournoi, Ségou a reçu une somme de 3 millions de F CFA et l’équipe vaincue s’est contentée de 2 millions de F CFA.

Des médailles décernées à des personnalités

Au cours de la cérémonie, le président de la Commission d’organisation du tournoi, le lieutenant-colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, a décerné des médailles de reconnaissance à plusieurs personnalités pour leur implication dans la réussite de l’événement. Il s’agit de Dr Choguel Kokala Maiga, Premier ministre, Aguibou Dembélé, conseiller spécial du président de la Transition, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne et Alfousseny Diawara, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. En outre, des attestations de participation ont été décernées aux douze équipes participantes, au gouvernorat et la mairie de Koulikoro, ainsi que les 11 quartiers de la région.

A la fin de la finale, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maiga, a félicité les deux finalistes et remercié les équipes participantes. ‘‘Cette compétition fait désormais partie des grands événements sportifs du Mali. L’objectif est atteint, à savoir celui de soutenir les actions des autorités de la Transition dans leur vision de cohésion sociale et de paix afin de bâtir un Mali plus fort et prospère.

La jeunesse s’est mobilisée pour participer au tournoi et cette mobilisation a donné un éclat particulier à l’événement”, a-t-il précisé, avant d’ajouté que le tournoi a été un véritable canevas de brassage de toutes les populations du Mali et de brassage ethnique, culturel et politique.

Mahamadou Traoré

Lieutenant-Colonel Cheick Tounkara, président de la commission d’organisation de la super coupe Assimi Goïta :

“L’édition 2023 a tenu ses promesses en termes d’amélioration de l’organisation, de mobilisation nationale croissante, d’esprit sportif et de convivialité…”

Le lieutenant-colonel Cheick Tounkara, président de la Commission nationale d’organisation de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta s’est dit fier de la tenue de l’édition 2023 à Koulikoro. Lors de la finale remportée par l’équipe de Ségou face à celle de Bamako, le samedi 16 septembre dernier, il a tiré le bilan. “Au total, les filets ont tremblé 77 fois, avec 74 buts marqués en phase de poules et 3 en demi-finales. Nous remercions Dieu de nous permettre de nous projeter dès à présent vers l’édition 2024”, dira-t-il. Avant de préciser que : “Cette 3e édition 2023 du tournoi de football Colonel Assimi Goïta a pleinement tenu ses promesses en termes d’amélioration de l’organisation, de mobilisation nationale croissante, d’esprit sportif et de convivialité, et bien d’autres aspects”.

Avant tout propos, je vous demande d’observer, avec moi, une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise multidimensionnelle qui sévit dans notre pays depuis 2012. Je tiens à vous saluer tous chaleureusement aujourd’hui en cette occasion mémorable où nous nous réunissons pour célébrer la Super Coupe de Son Excellence, le Colonel Assimi Goïta.

Délocalisée pour la première fois à l’intérieur du pays, la Super Coupe de Son Excellence le Colonel Assimi Goïta a connu une réelle innovation dans la région de Koulikoro. En plus de l’aspect sportif, le président a généreusement mis à disposition de la commission d’organisation des vivres pour les populations les plus défavorisées. À cet égard, 200 familles ont bénéficié de sacs de riz, de mil, de cartons de macaroni et de 20 litres d’huile, chacune. Et ce n’est pas tout.

En plus de ce soutien crucial à la population de Koulikoro, le président de la Transition a donné deux forages d’eau potable, l’un au lycée qui accueille les délégations régionales et l’autre au Stade Mamadou Diarrah de Koulikoro. Cela démontre à suffisance que la Super Coupe Colonel Assimi Goïta est véritablement exceptionnelle.

C’est également l’occasion pour nous de remercier les autorités administratives, politiques et institutionnelles de la région de Koulikoro pour leur précieuse collaboration dans la réussite de ce tournoi que nous clôturons cet après-midi. Tout au long de la compétition, la population a montré son soutien en se rendant au stade, matin et soir, pour encourager toutes les régions, dans un esprit de fair-play et de cohésion nationale, l’un des objectifs principaux de la compétition.

Nous exprimons notre gratitude à toute la population pour sa «jatigiya». La Super Coupe Colonel Assimi Goïta a été organisée ici, dans la Cité du Méguétan à Koulikoro, mais elle a été suivie partout au Mali et dans le reste du monde grâce à nos médias nationaux. Grâce à leur engagement inconditionnel, toutes les rencontres ont été diffusées en direct sur les chaînes de télévision et les stations de radio, notamment l’ORTM, qui a joué un rôle majeur en diffusant en direct le match d’ouverture et la finale.

Cela constitue l’un des impacts positifs de cette édition 2023 à Koulikoro. Chaque jour, nous recevons des messages de partout, nous encourageant et saluant l’engagement de notre président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, envers la jeunesse malienne. La grande finale à laquelle nous avons l’immense honneur d’assister est le résultat d’un travail organisationnel, de mobilisation et de rassemblement considérable. Cette compétition de football a été accueillie à bras ouverts par le peuple et les amateurs de sport en particulier.

Pendant près d’un mois, les délégations des ligues régionales de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, ainsi que les équipes des institutions telles que la Présidence de la République, le CNT et le gouvernement, ont vu près de 300 jeunes s’affronter au cours de cinq (5) journées de matches de poules, suivies des demi-finales. Au total, les filets ont tremblé 77 fois, avec 74 buts marqués en phase de poules et 3 en demi-finales. Nous remercions Dieu de nous permettre de nous projeter dès à présent vers l’édition 2024.

La troisième édition 2023 du Tournoi de football du président de la Transition, chef de l’Etat, Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, a pleinement tenu ses promesses en termes d’amélioration de l’organisation, de mobilisation nationale croissante, d’esprit sportif et de convivialité, et bien d’autres aspects.

Cette mobilisation nationale est un témoignage vibrant du peuple malien, passionné par le football, de la presse sportive et de l’ensemble de la jeunesse malienne, qui salue le patriotisme, l’engagement et la détermination inébranlable de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la République et chef de l’Etat.

Encore une fois, nous réaffirmons avec conviction que le sport est une réelle opportunité de paix et de cohésion sociale, favorisant la refondation de l’Etat. Sa capacité à rassembler renforce les liens sociaux, contribue à la culture du vivre ensemble et promeut la paix.

La mobilisation de toutes les forces vives de la nation est plus que jamais nécessaire pour que, ensemble, Maliennes et Maliens, de l’intérieur comme de l’extérieur, demeurions unis. C’est aussi l’occasion de rappeler à nos citoyens, à l’intérieur comme à l’extérieur du Mali, que ce tournoi de football du président de la Transition, chef de l’Etat, illustre l’intérêt particulier que Son Excellence le Colonel Assimi Goïta porte au sport, mais surtout son soutien affirmé en faveur de la jeunesse malienne.

Vivement la prochaine édition !!!”

Commentaires via Facebook :