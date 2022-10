En tour de cadrage de la Coupe de la Confédération de football, dont le tirage a eu lieu le mardi 18 octobre, le Djoliba AC, éliminé de la ligue des champions, sera aux prises avec les FAR de Rabat (Maroc) et l’AS Réal quant à elle croisera le fer avec le Royal Léopard d’Eswatini. Les matchs allers sont prévus le 02 novembre et les retours une semaine plus tard (le 09 novembre).

Les représentants maliens qualifiés pour le tour de cadrage de la coupe de Confédération africaine de football (CAF) connaissent désormais leurs adversaires depuis ce mardi. Reversé en coupe CAF, le Djoliba AC jouera contre FAR de Rabat (Maroc) pour une place dans la phase de poules de la compétition. Il faut pour cela éliminer l’équipe des forces armées du royaume chérifien. Le match aller se jouera à Bamako (le 02 novembre) et le retour à Rabat (Maroc), une semaine plus tard.

De son côté l’AS Réal de Bamako va disputer son match aller, le 02 novembre à l’extérieur à Eswatini contre le Royal Léopard. Les scorpions doivent bien négocier la manche aller avant de finir le travail à Bamako une semaine plus tard. Ce tour de cadrage est une occasion pour le Mali d’avoir deux équipes en tour de cadrage de la coupe Caf comme en 2012 où le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako ont accédé à la phase de poules de la compétition.

Pour les rencontres du tour de cadrage de la coupe Caf, les joueurs maliens seront en jambes avec l’ouverture du championnat national de football. Ce qui n’était pas le cas lors des tours précédents. A titre de rappel, le tour de cadrage de la coupe de la Confédération oppose en match aller et retour les 16 équipes qualifiées à l’issue du 2e tour préliminaire aux 16 équipes reversées de la Ligue des champions.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Le programme du tour de cadre de la Coupe de la Confédération.

Commentaires via Facebook :