Les 24 équipes qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations de Football Egypte 2019 ont été jeté sur leur sort lors du tirage effectué le Vendredi 12 Avril 2019 en Egypte au pied de la pyramide de Giseh devant le président de la Confédération Africaine de Football Ahmad Ahmad, de Fatma Samoura secrétaire général de la Fifa et devant les représentants des pays qualifiés. Les Aigles du Mali qui participeront à leur 11éme Can ont eu un tirage coriace héritant des aigles de Carthage de la Tunisie dirigé par l’ancien sélectionneur des aigles Alain Giresse, des mourabitounes de la Mauritanie, et des palancas negras d’Angola.

Le tirage a offert des fortunes diverses aux différentes sélections qualifiées pour la 32é édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football 2019 que l’Egypte abritera du 21 Juin au 19 Juillet. Les Aigles du Mali qui participeront à leur onzième coupe d’Afrique des nations croiseront la route de leur ancien sélectionneur Alain Giresse dans le groupe E en compagnie des palancas negras d’Angola et des Mourabitounes de la Mauritanie. Un groupe certes coriace mais abordable vu la montée en puissance des jeunes maliens.

Les coéquipiers d’Abdoulaye Diaby ne doivent pas avoir beaucoup de difficulté à survoler leurs adversaires. Les autorités doivent mettre les moyens à la disposition du sélectionneur Mohamed Magassouba et ses protégés afin de leur permettre de faire une meilleure préparation et d’aborder la compétition étant en jambe dans le but de réaliser un exploit en terre Egyptienne. Voici la composition des poules : Poules A Egypte, Zimbabwe, Ouganda, RD Congo ; Poules B Burundi, Madagascar, Guinée Conakry, Nigeria ; Poules C Tanzanie, Kenya, Algérie, Sénégal ; Poules D Afrique du Sud, Namibie, Cote d’Ivoire, Maroc ; Poules E Angola, Mauritanie, Mali, Tunisie ; Poules F Bénin, Guinée-Bissau, Ghana, Cameroun.

Moussa Samba Diallo

