Avec deux tickets en jeu, le tournoi de montée en Ligue 1 Orange du Mali de football sera disputé par neuf clubs. Réparties entre deux poules, seules les équipes leaders se qualifient pour la première division au titre de la saison prochaine.

Le coup d’envoi du tournoi de montée en première division du Mali a été donné le dimanche 23 juin. La compétition est disputée par les représentants des 9 Ligues régionales du pays. C’est-à-dire les 9 clubs champions de 2e division du Mali.

Avec deux tickets à décrocher, les équipes ont été réparties entre deux poules (A et B). Elles s’affrontent dans un format de championnat en aller simple et les deux vainqueurs de poules se qualifient pour la Ligue 1 Orange au titre de la saison prochaine. Dans l’élite, elles retrouvent les 12 meilleurs clubs de la saison écoulée remportée par le Djoliba AC devant le Stade malien de Bamako. Ainsi, le nouvel exercice va démarrer avec 14 clubs et non 16 comme c’était le cas la saison passée.

POULE A :

Fc Diarra (Bamako), As Sigui (Kayes), Centre Maliano Belge (Mopti), As Eliwidj Fc (Kidal), Avenir AC (Tombouctou)

POULE B :

Étoiles du Mande (Koulikoro), FC Sido (Ségou), As Douanes (Sikasso), Centre Sohoye Touré (Gao)

