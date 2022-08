En quête de renfort dans son milieu de terrain, l’AS Monaco vient de jeter son dévolu sur Mohamed Camara. Avec le club de la Principauté, l’international Aigle a signé un contrat de 5 saisons et se dit prêt à relever les défis.

Après Adama Traoré, Salam AG Jiddou, l’AS Monaco vient également de s’attacher les services d’un autre Malien promis à un bel avenir. Il s’agit de Mohamed Camara, capitaine de la génération dorée des Aiglonnets (U17) champion d’Afrique Cadets 2017. En provenance du Red Bull Salzbourg, l’ancien joueur de l’AS Réal de Bamako a signé pour 5 saisons. Par son sérieux, sa rage de gagner et son esprit de jeu collectif malgré son jeune âge, il éblouit déjà la direction de son nouveau club. ” A seulement 22 ans, Mohamed possède déjà un palmarès significatif pour son âge. En plus des titres remportés avec le Red Bull Salzbourg, il a aussi vécu plusieurs épopées victorieuses avec les sélections de jeunes du Mali. Mohamed n’a cessé de progresser ces dernières saisons, réalisant des performances de haute volée en championnat mais aussi sur le plan international, en Ligue des Champions et avec le Mali. Il a cet état d’esprit tourné vers le collectif et la gagne. Son profil de milieu récupérateur complet sera un atout supplémentaire dans notre organisation collective. Bienvenue à Mohamed !”, a déclaré Paul Mitchell, Directeur Sportif de l’ASM.

De son côté, Camara a également exprimé toute sa joie de rejoindre le club. ” Je suis très heureux de rejoindre un grand club comme l’AS Monaco. Après ma formation au Mali, j’ai eu l’opportunité de vivre de très belles saisons au sein du Red Bull Salzbourg, où je me suis aguerri et où j’ai pu vivre une magnifique première expérience en Europe. Désormais, je suis pleinement concentré dans cette nouvelle étape de ma carrière et j’ai hâte, avec l’ensemble de mes nouveaux coéquipiers, de relever les nombreux défis qui vont rythmer notre saison”, a-t-il dit.

A. C.

