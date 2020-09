West Bromwich – Chelsea (3-3), Chelsea arrache un nul miraculeux

Chelsea a remonté trois buts à West Bromwich pour sauver le nul à WBA. Les Londoniens sont à féliciter pour cette performance, sauf Thiago Silva.

Thiago Silva ne gardera pas un très bon souvenir de son premier match en . Au contraire, l’ancien Parisien risque d’être longtemps hanté par son baptême de feu dans ce championnat. Il a vécu le supplice d’une énorme erreur commise ayant conduit à un but adverse. La pilule est dure à avaler pour le Brésilien, et elle l’aurait été encore plus si son équipe n’avait pas marqué trois fois en deuxième période pour éviter de justesse la défaite.

Une première demi-heure cauchemardesque des Blues

On jouait la 25e minute et le score était déjà de 1-0 pour l’équipe des Baggies lorsque le Brésilien s’est troué près de la ligne médiane. En ratant sa passe, il a offert un ballon de but sur un plateau à Callum Robinson et ce dernier ne s’est pas gêné pour aller inscrire son deuxième but de la soirée. Recruté pour apporter son assurance à cette équipe londonienne, « O Monstro » s’est donc fait remarquer par sa fébrilité d’entrée. Les tabloïds ne devraient pas l’épargner le lendemain dans la presse.