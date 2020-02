Initiée pour lutter contre la cyberdépendance, la journée du 28 fevrier est considérée comme la Journée mondiale sans facebook. Cette journée peu connue des internautes consiste à se passer de facebook une journée dans l’année. Elle permettra aux internautes de consacrer du temps à réfléchir sur leurs relations avec les autres dans la société.

L’objectif de cette journée est de lutter contre l’addiction au cyber dépendance et aussi protester contre l’intrusion des publicités qui se font passer pour une l’information.

Considéré comme l’un des réseaux sociaux au monde, facebook occupe une place essentielle dans le quotidien de certains internautes. Certains y passent leurs temps pour communiquer avec des amies d’autres créent leurs pages d’entreprise afin de faire leurs business (vente des marchandises et aussi faire une promotion de la sociétés). Par contre, c’est le dernier des soucis chez d’autres, c’est-à-dire qu’ils peuvent s’en passer.

Ainsi Créé depuis 2004 par Mark Zuckerberg, facebook est considéré comme un moyen de communication qui permet de rétablir un lien entre des gens qui se sont perdus de vue afin de renouer le contact. Au fil des années, il s’est fait une place importante au sein de la société ce qui fait que certains ne parviennent pas à s’en passer. Telle est le cas de Coumba Line Keita qui nous explique que “étant une Malienne de la diaspora, je ne peux malheureusement pas faire une journée sans Facebook parce que une fois à la maison, après l’école et le boulot, l’ennuie s’installe pour m’informer et échanger avec les amies du pays. Je navigue pour m’acquérir de certaines informations souvent intéressantes ou comiques. Du coup, il m’est vraiment impossible de faire une journée sans facebook car en gros, ça me permet de déstresser”.

Il convient de reconnaitre que ce réseau social amoindrit la distance et contribue à la mondialisation à travers la diffusion à temps réel de l’information.

Si certains l’utilisent pour la détente, d’autres en profitent pour faire la promotion de leurs entreprises ainsi que leurs produits. Par ailleurs, bon nombre d’utilisateurs préfèrent faire leurs shopping sur facebook que d’aller souvent dans les grands marchés de part sa rapidité, car de chez soi ton produit t’est destinée par le biais d’un livreur.

Il est aussi important de souligner que facebook a eu une conséquence sur la relation humaine, car de nos jours, il est difficile de voir un groupe de gens ensemble sans que chacun n’ait la tête baissée sur son Smartphone en train de surfer. Cet outil de communication empêche de se parler à la maison, dans les couples et empêche aux gens de se rencontrer fréquemment.

facebook contribue aussi à la diffusion des fake news, c’est pourquoi certains peuvent faire plus d’une journée sans la vedette du jour, nous explique Pierre Somboro. “Pendant ces temps de tension je me méfie de facebook et je peux faire 3 jours sans le visiter car je me dis ce n’est plus intéressant comme à ses débuts parce que de nos jours, chacun veut être le premier à donner l’information sans être sûr de son contenu. De ce fait, facebook induit la population à l’erreur”.

Une journée sans facebook à l’en croire est une bonne initiative si et si seulement les internautes du monde l’observaient.

Aïchatou Konaré

Commentaires via Facebook :