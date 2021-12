Depuis le 26 novembre, une vidéo de 17 secondes montrant des hélicoptères faire des démonstrations circule sur plusieurs pages Facebook maliennes. Il s’agirait, selon les auteurs, des nouveaux hélicoptères acquis récemment auprès de la Russie. Il s’agit d’une vidéo de 2018 en Afrique de Sud.

«Les essayes (sic !) des avions russes au Mali. Quand on veut sauver son pays, voici les moyens qu’il faut. Le Mali va libérer l’Afrique », peut-on lire sur ce compte Facebook où elle a été visionnée plus de 70 000 fois. Dans les commentaires, des internautes félicitent les autorités et manifestent leur joie : « Le terrorisme sera bientôt un mauvais souvenir au Mali. » D’autres signalent qu’il s’agit d’une infox. « Cette vidéo vient d’Afrique du Sud, et c’est une vieille vidéo ».

La courte séquence circule également sur des groupes WhatsApp maliens.

Démenti de l’Armée

BenbereVerif a contacté la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). Ses responsables sont catégoriques après avoir vu la séquence : « Ceci ne s’est pas produit au Mali. Les nouveaux hélicoptères ont déjà été sur le terrain des opérations, mais pas dans ce cadre spécifique. » Même son de cloche du côté de l’armée de l’air qui évoque de « la pure désinformation. » « Je ne connais pas les objectifs de ceux qui font cela, mais nous n’avons pas mené une telle opération », explique à BenbereVerif un colonel de l’armée de l’air.

Les techniques de recherche d’images inversées n’ont rien donné. Mais pour connaître le type d’hélicoptère visible dans la vidéo, nous avons, avec le journaliste et vérificateur des infox Brecht Castel de @Knack, lancé un appel à témoin sur Twitter. Des passionnés d’hélicoptères comme Christophe Christiaens, @timpus6), @BeMilInterests et @Stoonbrace nous ont aidés avec quelques éléments factuels. Ils ont d’abord identifié l’aéronef comme étant un appareil de type Rooivalk du constructeur sud-africain Denvel. Il ne s’agit donc pas d’un Mi-171 russe, le type aéronef acquis récemment par le Mali.

À partir de ces éléments, nous avons fait une recherche sur YouTube avec les mots-clés ‘‘entrainement militaire’’ et ‘‘Denvel Rooivalk’’. Elle nous a conduits à cette vidéo postée le 29 avril 2019.

En comparant les deux vidéos, nous avons trouvé des similitudes entre la vidéo retrouvée (à partir de 0:56 secondes) et celle détournée de son contexte à partir de la 13e secondes). Les images à l’horizon sont en effet identiques. On retrouve également les mêmes éléments visuels dans beaucoup de vidéo de démonstrations de l’armée sud-africaine au centre d’entraînement militaire de Brug, près de la ville sud-africaine de Bloemfontein.

Par Oumar SANKARE

