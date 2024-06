Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) appuie Orange Mali pour lancer le Programme ‘ Femmes et Digital’. Le vendredi 28 juin 2024, les responsables des deux entités ont procédé à la signature de convention de partenariat par Aboubacar Sadikh Diop, Directeur général d’Orange Mali et Maleye Diop, Représentant résident du PNUD. C’était dans les locaux de Orange Digital Center par au Mali.

Une délégation du PNUD au Mali à sa tête son Représentant résident, Maleye Diop, a été reçue dans les locaux de Orange Digital Center par le staff d’Orange conduit par le Directeur général d’Orange ,Aboubacar Sadikh Diop. Qui a souhaité la bienvenue à cette dernière pour ensuite lui faire visiter les locaux à savoir les salles : Orange Digital Kalanso, Fab Lad Solidaire, Orange Venture, Orange Fab. A l’occasion, les différents encadreurs ont eu à expliquer aux visiteurs les différents programmes enseignés aux apprenants dans les ateliers du centre.

Juste après la visite des lieux, Monsieur Maleye Diop et Monsieur Aboubacar Sadikh Diop ont apposé leur signature en présence des cadres des deux structures.

Pour Monsieur Maleye Diop, cet accord de partenariat entre le PNUD et Orange Mali est un projet porteur d’espoir et de transformation pour les jeunes, en particulier les jeunes femmes du Mali. En effet, selon le DG d’Orange Mali, il va offrir des opportunités professionnelles à 3000 jeunes sur une période de deux ans. La première cohorte, phase pilote, a été immédiatement lancée, a –t- il fait savoir. Par ailleurs Monsieur Aboubacar Sadikh Diop annonce que 200 jeunes filles seront formées lors de cette phase dans les domaines clés à noter : marketing digital, développement web, design graphique, montage vidéo et entreprenariat.

Saluant l’objectif du projet, rappelant leur vision commune pour le développement du secteur privé, le renforcement de la résilience des communautés, et surtout l’autonomisation des femmes, Monsieur Maleye Diop déclare « En les intégrant pleinement dans les métiers du numérique nous créons non seulement des opportunités d’emplois, nous nous renforçons également le capitale humain du pays. Le numérique offre des possibilités infinies pour les jeunes de s’épanouir, de devenir indépendantes et contribuer activement l’économie nationale ».

Le DG d’Orange n’a pas manqué de renouveler leur engagement à poursuivre la dynamique de l’accélération de l’inclusion numérique au Mali.

Khadydiatou SANOGO

Commentaires via Facebook :