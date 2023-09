Innovation numérique : Favoriser l’inclusion financière chez les commerçants

Face aux difficultés rencontrées par les commerçants maliens dans leur transaction, un Forum de haut niveau a été organisé en vue de pouvoir favoriser l’inclusion financière dans ce secteur très rentable. Le thème choisi pour l’occasion portait sur “L’innovation numérique et la transformation du secteur financier par la technologie au Mali”.

Ce Forum d’une journée tenue dans les locaux de l’Agence des technologies de l’information et de la communication (Agetic) est une initiative de l’ambassade du Mali au Canada en collaboration avec des partenaires dont l’Association chambres de commerce Canada-Mali. Sa mise en œuvre a été effective grâce au concours des partenaires techniques dont la Société malienne de transmission et diffusion ainsi que la direction nationale de l’économie numérique. “L’ambassade du Mali au Canada a facilité la mise en place de l’Association chambres de commerce Canada-Mali afin de consolider et renforcer les liens économiques, culturels, environnementaux… entre le Mali et le Canada. “Ce Forum, tenu en présentiel et en ligne, s’inscrit dans ce cadre. Il s’agit de rassembler les acteurs clés pour planifier ensemble les futures actions afin de contribuer efficacement à l’inclusion financière et au développement de notre économie nationale et sous-régionale”, a expliqué Fatima Méité, ambassadrice du Mali au Canada.

A l’ère du numérique, les secteurs commercial et financier maliens cherchent à s’adapter à l’évolution du temps. Alors que beaucoup de commerçants maliens opèrent en ligne, il se trouve que ces derniers peinent à profiter pleinement des avantages des échanges commerciaux. Le constat est assez préjudiciable pour les commerçants à tel point qu’il a suscité la réaction des responsables du secteur.

“Le constat est que tous les Maliens peuvent acquérir des biens et services à travers le monde entier à travers les moyens de payement électronique (Master Card, Visa, etc.). Mais à l’inverse, il n’est pas possible pour les étrangers de faire de payement pour que nos commerçants puissent recevoir leur argent”, a déploré le directeur national de l’économie numérique (DNEN), Abdoul Kader Ky.

Dans un souci de démocratisation du secteur, ce Forum se pose comme étant un cadre idéal pouvant mener les acteurs du domaine à dégager des pistes de solutions. “C’est pour cette raison que nous avons jugé utile de réunir tous les acteurs du secteur notamment la Bcéao, les commerçants pour réfléchir ensemble et d’identifier la nature du problème avec l’objectif de savoir s’il s’agit d’un problème de réglementation, de technologique ou politique afin d’en trouver les solutions idoines pour que notre économie puisse bénéficier de ce pan très important”, a ajouté le DNEN pour qui, le Forum vise à offrir à nos opérateurs économiques, qui souffrent beaucoup de cette situation d’impossibilité de vendre leurs produits comme ils le veulent, les mêmes opportunités que les Ali Baba, les Amazon, et autres, qui n’ont pas de boutique physique mais qui réalisent des chiffres d’affaires colossaux juste par la vente en ligne.

“Ce forum est une occasion de pouvoir lever le goulot d’étranglement pour que notre pays puisse bénéficier de cette économie numérique”, a-t-il justifié.

A l’issue du Forum, les recommandations formulées seront transmises par la DNEN aux plus hautes autorités du pays.

A Cissouma

