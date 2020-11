Orange Awards édition 2020 : Orange célèbre ses partenaires

En dépit de la crise sanitaire Orange ne s’est pas défilée à sa tradition en organisant sa grande rencontre de récompense de ses partenaires.

-Maliweb.net- Pour la 6ème année consécutive la direction Distribution en partenariat avec la direction générale Orange finances mobiles Mali (OFMM), organise ce que l’entreprise de télécommunication appelle son challenge commercial au sein de son réseau, un challenge entre ses partenaires Nafama et Orange money ainsi que ses commerciaux internes.

Les lauréats ont été évalués sur la période du 1er au 30 juin, et ce 5 novembre 2020 les heureux gagnants sont rentrés en possession de leurs trophées au cours d’une cérémonie organisée pour l’occasion dans les locaux du siège de Orange Mali à l’ACI 2000 dans une ambiance conviviale au respect strict des gestes barrières contre la covid19.

Les gagnants ont bénéficié de Pick-Up, de motos et de chèques en guise de cadeaux.

SERRA Télécom a été le grand gagnant de cette édition avec trois trophées qui lui ont valu près de 6 millions, un Pick-Up, 10 motos Jakarta ( prix meilleure vente, meilleur partenariat en plus du prix d’excellence ).

Lumière Sarl est le second gagnant du prix d’excellence des Awards 2020 d’Orange.

Les autres prix mis en jeu étaient : le prix du meilleur conseiller commercial, prix conformité, les gagnants des deux rives ont tous respectivement reçu leur prix.

Monsieur Brelotte Ba le directeur général d’Orange Mali adressant ses mots de félicitations aux gagnants pour leur mérite, leur performance, n’ a pas manqué de réaffirmer l’engagement de l’entreprise aux côtés de ses partenaires.

Khadydiatou Sanogo/Maliweb.net

