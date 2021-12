Ookla le leader mondial des tests, des données et des analyses internet, a décerné à Orange Mali ces deux prix : ‘Orange Mali, le réseau internet le plus rapide du Mali’, ‘Orange Mali, le réseau Internet Mobile le plus rapide de l’Afrique de l’ouest’. La cérémonie de remise des prix s’est tenue le lundi 20 décembre 2021 à l’ hôtel Radisson Collection de Bamako en présence du DG d’Orange Mali M. Brelote Ba et du responsable commercial de Ookla.

Orange Mali doublement distinguée pour la qualité de ses services. En effet le leader mondial des tests d’internet a primé l’opérateur Orange Mali d’une part un classement au niveau national et d’autre part une distinction au niveau sous-régional. Le Speedtest d’Ookla qui est un test de vitesse de connexion global, a évalué Orange Mali comme 1er sur les autres distributeurs d’internet du Mali (Moov Africa, et Afribone..). Les critères d’évaluation ont placé Orange Mali comme le réseau le plus rapide au Mali. Et loin d’en rester là, Orange Mali a été également évaluée comme le réseau le plus rapide de l’Afrique de l’Oeust. Le DG d’Orange, M. Brelote Ba en réceptionnant le prix, s’est déclaré fier et ravi de cette consécration qu’il dédie à l’ensemble des clients d’Orange dont il a chaleureusement la confiance et fidélité. Rappelant l’engagement de son entreprise envers ses clients dont la satisfaction demeure le maître mot, M. Ba déclare que l’ambition d’Orange, est d’inscrire la qualité de leur service au standard international. Par ailleurs, M. Bretote Ba annonce que le nouveau challenge d’Orange est d’offrir des réseaux de qualité à l’ensemble du territoire du Mali. M. Tristian Muchader en procédant à la remise, a en profité pour présenter à public la société Ookla sans oublier de revenir sur le processus ayant permis la distinction de l’entreprise Orange Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :