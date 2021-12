En partenariat avec le ministère de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration et d’autres partenaires, l’entreprise chinoise de matériel et des technologies de l’information et de la communication, Huawei a organisé le 21 décembre dernier, la première édition sa compétition en Technologies de l’Information et de la Communication (ICT Competition Mali).

« Connection, Glory, Future » (« connection, gloire, futur »), c’est le thème de cette compétition. Elle a rassemblé plus de 500 étudiants issus de plus de 15 universités et écoles supérieures au Mali. Parmi eux, 100 jeunes ont été sélectionnés pour participer à une formation de deux semaines afin de les préparer à la certification. A l’issue de cette formation, la moitié du groupe a été sélectionnée pour la compétition nationale.

Au terme de ce processus de sélection, 27 meilleurs jeunes ont réussi le programme « Seeds for the Future « Dix (10) d’entre eux ont été récompensés parmi lesquels une fille. Aussi, pour réduire la fracture numérique dans le genre, Huawei a organisé une remise des prix « Outstanding woman » pour encourager les filles maliennes à adopter une carrière scientifique et technique.

Désigné premier à la ICT Competition Mali, Youssoufa Sidibé a partagé sa joie avec le public. « Cette compétition est une opportunité d’avoir à la fois une formation, une certification, une chance de faire un stage, et bien sûr l’occasion de se mesurer aux autres. » L’heureux gagnant Youssoufa Sidibé a émis le vœu de voir plus de jeunes prendre part à la prochaine édition d’ ICT Competition Mali. « ICT Competition Mali est un moyen de fournir plus de connaissances aux étudiants et de les inspirer à poursuivre leurs intérêts dans les TIC, de leur permettre d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires à leur avenir », a indiqué au cours de son intervention, August DONG, directeur général de Huawei Mali.

Pour cette première édition d’ICT Competition Mali, les 3 premiers gagnants ont reçu chacun un ordinateur portable offert par la société Moov Africa Malitel. Les 3 suivants se sont vus offrir un téléphone Huawei. Quant aux 4 derniers participants, ils ont reçu des bracelets. Aussi, Moov Africa Malitel offrira 5 stages et Huawei offrira 6 stages aux lauréats.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :