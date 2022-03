L’information a été donnée par le ministère malien de l’Economie et des Finances. Elle est confirmée par plusieurs sources indépendantes. La Cour de Justice de l’UEMOA a effectivement décidé de « décider du sursis à exécution des mesures et sanctions » de la Conférence des Chefs d’Etat contre le Mali.

Le 9 janvier dernier, les Chefs d’Etat et de gouvernement avaient convoqué à Accra un double sommet CEDEAO / UEMOA. Une première dans l’histoire de ces deux institutions. D’abord parce que le pays hôte du sommet n’est pas membre de l’UEMOA. Ensuite, parce que l’UEMOA est avant tout une instance monétaire et non politique. En dépit de ces irrégularités procédurales, des sanctions inouïes, assorties d’un embargo économique et financier, ont été imposées au peuple malien.

L’objectif, dira plus tard le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, est de pousser la population à la révolte et faire chuter le régime de Bamako tourné vers Moscou pour la résolution de sa crise sécuritaire. Officiellement, la raison de ces sanctions, prises en « violation de tous les textes » de ces deux institutions, n’est qu’un chronogramme électoral n’a été proposé par les autorités maliennes de la transition.

Le 15 février 2022, un collectif de six avocats maliens a été constitué et une plainte a été déposée au greffe de la Cour de Justice de l’UEMOA. Le premier recours tendait à obtenir de la Cour de Justice de l’UEMOA l’annulation des sanctions contre le Mali. Le second recours visait à demander la suspension de l’exécution des sanctions eu égard aux effets gravement préjudiciables à l’État du Mali, aux populations maliennes et africaines vivant au Mali.

La cour de Justice de l’UEMOA a donc tranché en faveur du Mali, ce jeudi 24 mars, sur ce deuxième recours qui « arrête les sanctions » avant une décision finale.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

