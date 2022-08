La rencontre ou du moins, la négociation directe entre le Ministère du Travail de la Fonction publique et du Dialogue social, dirigé par Mme DIAWARA Aoua Paul DIALLO, et les syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016 (SYPESCO, SYNEB, SYNEFCT, SYNESEC, SYLDEF, FENAREC, COSES), qui devrait se tenir, hier, lundi 29 août 2022, à Bamako, a été reportée sine die.

L’information nous a été donnée, hier, dans l’après midi, par le secrétaire général du Syndicat National de l’Education de Base (SYNEB), Amadou Coulibaly, qui précise que pour des « raisons techniques », la négociation n’a pas eu lieu.

Avant d’ajouter que les deux parties (Gouvernement-Syndicats d’enseignants) ont accepté de renvoyer la rencontre à une date ultérieure. Cette rencontre, faut-il le rappeler, devrait se pencher sur l’application de l’article 39 de la Loi N°2018-007 du 16 janvier 2018, Portant Statut du personnel enseignant de l’Enseignement secondaire de l’Enseignement fondamental et de l’Education préscolaire et spéciale qui stipule que «toute majoration des rémunérations des fonctionnaires relevant du Statut général s’applique de plein droit au personnel enseignant de l’Enseignement secondaire, de l’Enseignement fondamental et de l’Éducation préscolaire et spéciale».

Rassemblées par A.S

