Front social : Les syndicats de la santé en grève de trois jours à partir de ce lundi

Afin d’avoir des meilleures conditions de travail, de doter certains centres hospitalo-universitaires du Mali d’appareils adéquats en faveur de la satisfaction des besoins des malades, de rehausser les plateaux techniques, le Syndical National de la Santé, de l’Action Sociale et de la Promotion de la Famille (SNS-AS-PF), en collaboration avec le Syndicat Autonome des Cadres Médicaux (SYNACAM), du Syndicat National des Travailleurs des hôpitaux et des Structures Sanitaires (SYNATRASS), ainsi que les comités CHU Gabriel Touré, du Poing G, de l’hôpital Dermatologique, ont décidé d’observer une grève de 72 heures, allant du lundi 06 au mercredi 08 septembre 2021, pour une première étape, et d’enchaîner avec une seconde étape de 96 heures, allant du lundi 13 au jeudi 16 septembre 2021, si leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Dans le préavis déposé sur la table du ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, le 20 août dernier, figurent plusieurs points, dont l’abrogation de la Décision N°2021-000523/MSDS-SG du 30 Avril 2021 et le retour du responsable syndical concerné à l’Hôpital du Point G ; l’engagement formelle du ministre de la santé et du développement social au respect de la liberté syndicale, de la protection du droit syndical et celle des responsables syndicaux dans toutes les structures et services socio-sanitaires.

