1ere partie: Nathalie Yamb explique pourquoi ce qui se passe au Sahel est juste un chapitre de ce qui se joue au niveau global. On ne peut comprendre les enjeux et ni opter pour les bonnes solutions si on n’observe pas ce qui se passe dans le monde: élection présidentielle française, crise en Ukraine et à Taïwan, situation intérieure aux Usa, en passant par Berlin et Yalta… tout est relié avec ce qui se passe en Afrique. A suivre, la semaine prochaine, avec l’analyse par la dame de Sochi du renversement de Roch Marc Christian Kaboré et des autres putschs à venir…

