Le ministre français des finances et des comptes publics, Michel Sapin a soutenu, jeudi Ă Abidjan, que la zone franc n’est pas celle de la France mais de l’Afrique, invitant les africains Ă faire des propositions sur l’avenir de cette zone, a constatĂ© APA sur place dans la capital Ă©conomique ivoirienne.

“La zone franc n’est pas la zone de la France, elle est la zone de l’Afrique (…) qui doit ĂŞtre une zone entre les mains des africains”, a indiquĂ© le ministre français au terme d’une rencontre de travail avec le PrĂ©sident ivoirien, Alassane Ouattara.

Poursuivant, Michel Sapin a fait remarquer que “c’est aux africains de nous faire des propositions s’ils veulent”. Le ministre français a saluĂ© les performances de cette partie de l’Afrique qui est selon lui, une “zone de stabilitĂ©”.

Sur les relations entre son pays et la CĂ´te d’Ivoire, M. Sapin a fait le constat qu’il s’agit d’une histoire ancienne. “C’est une histoire ancienne, forte .C’est une histoire qui aujourd’hui se construit compte tenu de la manière dont la CĂ´te d’Ivoire a retrouvĂ© la stabilitĂ©”, a-t-il conclu.

Le ministre français des finances et des comptes publics Michel Sapin va participer vendredi, Ă Abidjan Ă la rĂ©union des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des Etats membres de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest-africaine (UEMOA) ainsi que de la CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique centrale (CEMAC) et des Comores.

Le franc CFA, la monnaie commune Ă plusieurs pays africains francophones sera au menu de cette rencontre.

Agence de Presse Africaine