Le Premier ministre Jean Castex a rendu hommage jeudi aux trois soldats français morts lundi au Mali dans l’explosion d’une mine, exprimant devant les troupes de la force Barkhane à N’Djaména sa “profonde tristesse” mais aussi la “détermination” de la France face au terrorisme.

“En relisant dans l’avion qui me conduisait jusqu’à vous l’ensemble du dossier militaire (…), mais aussi les biographies de vos trois frères d’armes, je ressentais tout à la fois la chance que notre pays a de pouvoir compter sur des soldats tels que vous, mais également une profonde tristesse”, a déclaré le Premier ministre lors d’une cérémonie au camp Kosseï, où est basé le commandement de Barkhane.

“Mais cette tristesse ne doit jamais nous abattre, bien au contraire. Notre détermination ne doit en être que plus forte”, a ajouté M. Castex, en insistant sur la “volonté intacte” de combattre le terrorisme islamiste au Sahel.

Lundi, trois soldats ont été tués dans la zone des “trois frontières” (Mali, Niger, Burkina Faso), portant à 47 le nombre d’hommes morts au Sahel depuis 2013 dans les opérations Serval puis Barkhane.

Le brigadier-chef Tanerii Mauri et les chasseurs de première classe Quentin Pauchet et Dorian Issakhanian, qui appartenaient au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse, près de Verdun (est), effectuaient une mission d’escorte entre Hombori et Gossi, dans une zone frontalière du Niger et du Burkina Faso.

“Un hommage national sera rendu à ces trois valeureux soldats la semaine prochaine à Verdun”, a indiqué M. Castex en saluant leur “héroïsme militaire”.

Le Premier ministre, qui réveillonne en compagnie de la ministre des Armées Florence Parly jeudi soir avec les troupes stationnées à N’Djaména, ira vendredi à la rencontre des contingents de Faya-Largeau (nord du Tchad) et Abéché (est).

