Bonjour Madame, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis Mme Berthe Minian Bengaly, Directrice Générale du Centre international pour le conseil et la formation, juriste de banque, secrétaire exécutive de l’Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers « AJBEF ».

​Bamako reçoit à partir de demain, les journées des juristes de banque. En quoi consistent ces journées? Mais avant tout qu’est que l’association des juristes de banque ?

A titre de rappel, c’est lors des journées AJBEF tenues à Ouagadougou en avril 2016 que notre pays a été choisi par les pairs pour abriter les prochaines journées de L’AJBEF, ce qui constitue pour l’ensemble du système bancaire malien, en général et les juristes en particulier une fierté. Ceci témoigne également de la confiance que nos confrères juristes d’Afrique portent à l’antenne du Mali.

Pour revenir à votre question l’AJBEF est une association initiée par le club des dirigeants de banque et créée en 2000 à Dakar avec pour objectif de permettre aux juristes de banques d’avoir un cadre d’échange et de perfectionnement pour répondre plus efficacement aux sollicitations des banques.

Les journées des juristes, 15eme du genre est un cadre de rencontre et d’échange sur les problématiques juridiques et judiciaires auxquels sont confrontés les banquiers, elles permettent également de favoriser une bonne appréhension des concepts juridiques bancaires par les professionnels de la justice.

Cette journée inscrit, après celles de 2011 tenues à Bamako, une nouvelle page de l’histoire de l’AJBEF avec une participation record de quatre-vingt- dix membres venus de quinze pays d’Afrique.

Le thème général porte sur « l’ingénierie juridique au service de la performance des banques et établissements financiers ». Ce choix n’est pas fortuit quand on sait que le cadre légal et règlementaire constitue le socle de toute activité bancaire.

– Vous occupez le poste de Secrétaire exécutive de cette association panafricaine, ​quelles sont vos principales missions ?

Le secrétaire exécutif coordonne les actions de l’association validées par les instances supérieures à travers le plan d’action. Il assure l’animation permanente, il est en outre chargé de la gestion administrative et financière et de la croissance et du développement. ​

Comment adhérer à l’association?

L’Association est ouverte à tout juriste de banque ou établissement financier sans distinction.

Sékou TOURE