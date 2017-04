Une vingtaine d’occupants des logements ont été expulsés hier par l’Office malien de l’habitat (OMH) pour 12 mois et plus d’impayé. L’opération d’expulsion concerne plus de 300 bénéficiaires qui sont en retard chronique dans le payement de leurs mensualités.

L’Office malien de l’habitat, à travers son département administration des logements sociaux, a ordonné hier l’expulsion des mauvais payeurs au niveau des logements sociaux. Les personnes visées cumulent plusieurs mois d’impayés. Avertis à plusieurs reprises de leur situation, une vingtaine d’occupants des logements sociaux se sont vus expulser hier à Tabakoro par des agents de l’OHM, assistés de policiers et d’un huissier de justice. Ces occupants, selon Salif Kodio, chef du département administration des logements sociaux de l’OMH, sont dans une situation chronique d’impayés. Il a affirmé que toutes les étapes avant l’expulsion ont été observées par son service.

“La première Ă©tape consiste Ă notifier l’impayĂ©. La seconde c’est la relance. La troisième Ă©tape c’est l’avertissement par voie d’huissier. La quatrième par message tĂ©lĂ©phonique et la dernière c’est la lettre de rĂ©siliation du contrat location-vente avec la demande de quitter le logement. Nous avons Ă©puisĂ© toutes ces Ă©tapes, il fallait donc passer Ă l’état ultime qui est l’expulsion puisque ces bĂ©nĂ©ficiaires occupent illĂ©galement les logements”, a soulignĂ© M. Kodio.

300 familles bientĂ´t Ă la rue

Pour le patron du département administration des logements sociaux, les 20 occupants expulsés aujourd’hui ne seront pas seuls. Des centaines d’autres qui ne sont pas à jour ont été déjà avisés.

“A la date du 31 dĂ©cembre 2016, nous Ă©tions Ă plus 358 de bĂ©nĂ©ficiaires dans une situation chronique d’impayĂ© Cette situation a Ă©voluĂ©. De plus d’un milliard de F CFA d’impayĂ©, on est aujourd’hui Ă 900 millions de F CFA. L’opĂ©ration d’expulsion se poursuivra tant que des bĂ©nĂ©ficiaires continueront Ă cumuler des mois”, a prĂ©venu Salif Kodio. Et d’ajouter que les logements libĂ©rĂ©s seront rĂ©attribuĂ©s par le ministère en charge de l’Habitat.

Les expulsés occupaient notamment les logements des programmes de 1180, 740 et 759 logements. L’OMH envisage de déclencher une procédure contre eux pour le payement des mois passés dans les logements.

Maliki DialloÂ