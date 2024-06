Le samedi 25 mai 2024 a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre de la Phase 1 des 2000 logements destinés aux agents de l’administration des Douanes maliennes sur le site de Dialakorobougou ACI sur la route de Ségou. Cette cérémonie qui a enregistré la présence du Directeur général des Douanes, l’Inspecteur général Amadou Konaté, était présidée par le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Imrane Abdoulaye Touré. Etaient également présents plusieurs cadres des Douanes maliennes et le staff de la Société TRACO INTER SA sous la conduite de son PDG, Oumar Diawara.

La première phase des 2000 logements destinés aux agents de l’administration des douanes maliennes prévoit la construction de 500 logements. Et le coût global pour la réalisation de ce projet est de l’ordre de 13 milliards 350 millions de Francs. Cette première phase de 500 logements s’établira comme suit : 230 logements de type F3 ; 170 logements de type F4 et 100 logements de type F5. Et la société TRACO INTER SA, promoteur immobilier et expert en la matière assurera le financement du coût global du programme à partir des ressources mobilisées pour son compte et en son nom propre auprès de ses partenaires financiers.

A signaler que cette cérémonie de pose de la première pierre de la première phase de ce projet est la suite logique de la signature d’une convention au Ministère de l’Economie et des Finances entre la section syndicale des douanes maliennes, la Société TRACO INTER SA, l’ORABANK et l’ACI.

Pour Mahalmoudou Touré, Secrétaire général Adjoint de la Section syndicale des douanes maliennes, ce projet vise à donner des logements adéquats aux agents de l’administration des douanes. Et de poursuivre que cela fait un moment que la section syndicale de la douane nourrissait cette volonté. L’occasion pour lui de remercier les autorités de la transition notamment le Ministre en charge de l’Economie et des Finances, pour son engagement constant pour que ce projet soit une réalité.

Par ailleurs, il a tenu à remercier aussi leur Directeur général, Amadou Konaté, pour son leadership, source aujourd’hui de la confiance renouvelée de nos autorités à l’administration des Douanes maliennes. « Nous sommes convaincus que ce projet immobilier aura un impact en améliorant la vie de nombreuses familles et en favorisant le développement économique et social du pays »,a-t-il dit.

Quant au Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, Imrane Abdoualye Touré, il félicitera la section syndicale des Douanes maliennes pour avoir pensé ce projet vital. Pour lui, les agents de l’administration de la douane méritent plus que ça, parce qu’ils contribuent inlassablement à la fluctuation de notre économie nationale. Toute raison trouvée de sa part pour réitérer sa disponibilité et son accompagnement pour la réussite de ce projet.

Pour le PDG de l’entreprise TRACO INTER SA, Oumar Diawara, ce genre de projet est une première pour les agents de l’administration de la douane malienne. Pour lui, la convention qui a été signée au mois d’avril dernier entre le Ministère de l’Economie, la Section syndicale de la douane et sa société prévoit la construction de 2000 logements en plusieurs phases. Et la pose de la première pierre de cette première phase témoigne l’engagement et le courage de la Section syndicale de la Douane à donner du meilleur pour ses agents. Cette heureuse circonstance a donné l’occasion pour lui de remercier les autorités maliennes pour leur marque de confiance en sa société. Et de donner toutes les assurances sur le respect de la durée de réalisation de ce projet, qui est de deux ans. Tout est bien clair !

