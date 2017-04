Après plusieurs mois d’interdiction d’émissions, le célèbre chroniqueur, Mohamed Youssouf Bathily dit Rasbath va reprendre ses émissions. C’est la décision prise par le juge d’instruction du 3e cabinet du tribunal de la Commune IV qui a rendu une ordonnance dans ce sens lundi dernier. A l’expiration du délai de recours contre cette ordonnance intervenue mercredi à minuit, Rasbath est donc libre de reprendre ses chroniques.

C’est la fin de plusieurs mois de tentative de musellement du célèbre chroniqueur, Mohamed Youssouf Bathily dit Rasbath interdit d’émission radiophonique depuis août dernier. C’est la décision prise par le juge d’instruction du 3e cabinet du tribunal de la Commune IV, Habib Kanouté, qui a rendu une ordonnance dans ce sens lundi dernier. Sur le 1er chef d’accusation portant sur l’incitation des troupes à la désobéissance, le juge Kanouté a décidé de renvoyer le dossier en jugement en police correctionnelle. Quant au 2e chef d’accusation, portant sur outrage à la pudeur et envers les dépositaires publiques,  de laquelle était lié son contrôle judiciaire dont l’interdiction de parler sur les médias, le juge d’instruction a rendu un non-lieu. Autrement dit, Rasbath est libre de toute charge. Par conséquent, il recouvre sa liberté de reprendre ses émissions de radio et de télé. Une belle victoire pour le jeune Bathily qui avait déjà retrouvé une nouvelle stratégie de continuer ses chroniques, notamment sur les réseaux sociaux avec un succès inattendu et des meetings dans les différents quartiers de Bamako et à l’intérieur du pays. Pour le moment, Rasbath et ses fans savourent cette première victoire car pour eux, « la lutte continue ».

MÂ . D