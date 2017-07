Devinette : quel est le nom du joueur malien qui a remport√© quatre coupes du Mali en ayant marqu√© √† toutes les finales entre 1961 et 1972 ? Premier indice : il a jou√© de 1960 √† 1978 au Stade malien de Bamako. Deuxi√®me indice : il est de la cuv√©e 1965 des Jeux africains de Brazza.¬† Troisi√®me groupe d’indices : en tant qu’entra√ģneur, il a r√©alis√© le premier doubl√© Coupe-Championnat du Mali en 1984 et il a offert au pays sa premi√®re coupe sous r√©gionale, le Coupe UFOA en 1992.

La r√©ponse m√®ne infailliblement √† Mamadou Diakit√© dit Doudou, notre h√©ros du jour. Qu’on le qualifie de Gaucher naturel ou de bourreau des gardiens, le natif de M√©dina Coura a vraiment une histoire et un palmar√®s que nous nous faisons le devoir de vous raconter.

 

Nous¬† n’avons pas eu la chance de vivre certains rep√®res de l’histoire du football malien, comme les Jeux africains de Brazza en 1965 et la CAN 1972 √† Yaound√©, au Cameroun. Ces deux grands √©v√©nements ont eu le m√©rite de faire d√©couvrir des talents comme Salif Ke√Įta dit Domingo, Idrissa Tour√© dit Nani, Ousmane Traor√© dit Ousmanebleni, Bakoroba Tour√© dit Bako, Cheick Fanta Mady Ke√Įta, Abdoulaye Diawara dit “Blocus”, Karounga K√©√Įta dit K√©k√© et autres.¬† Et c’est √† juste titre que nous sommes all√©s √† la rencontre d’un des acteurs des 1ers Jeux africains de Brazza, Mamadou Diakit√© dit Doudou, ancien joueur du Stade malien de Bamako et de l’√©quipe nationale.

L’homme aux 3 P !

Cinquante-deux (52) ans apr√®s cette comp√©tition, l’√©limination du Mali par corner reste grav√©e comme l’un des plus mauvais souvenirs dans le cŇďur de notre h√©ros. Sa carri√®re est intimement li√©e aux trois P : premier d√©tenteur de la premi√®re coupe du Mali en 1961, premier entra√ģneur √† avoir r√©alis√© le premier doubl√© au Mali en 1984, premier entraineur √† remporter une coupe sous r√©gionale en 1992 (Ufoa) pour le Mali.

Nous n’avons connu Doudou¬† qu’au milieu des ann√©es 1980, plus pr√©cis√©ment en 1984, quand il entra√ģnait le Stade malien de Bamako, avec la g√©n√©ration forg√©e par feu Mamadou Ke√Įta dit Capi. A l’√©poque √©voluant dans les cat√©gories de jeunes du Stade, nous √©tions impressionn√©s par la qualit√© de ses frappes qu’il armait pour tester la forme des portiers Modibo Diakit√© dit Modibo Dialani, Modibo Doumbia dit Modibo 10, Bakary Traor√© dit Yachine. Mais, notre entra√ģneur, Lamine Traor√© dit Jules, nous a enseign√©s l’histoire de Doudou. Il le d√©crit comme un¬† gaucher naturel, dot√© d’une rapidit√© d’ex√©cution et d’une force de p√©n√©tration, qui en ont longtemps fait la terreur des d√©fenses adverses dans son club et en √©quipe nationale du Mali. De nature joviale, il jouissait surtout d’une force de frappe qui faisait de lui le bourreau des gardiens de buts.

Pourtant, trois d√©cennies apr√®s, nous nous rendons compte que notre coach Jules n’a pas fait des √©loges de complaisance. En jetant un regard sur les diff√©rents albums photos de Doudou, on se rend compte que l’homme avait de la valeur dans sa jeunesse.

Aujourd’hui √Ęg√© de 78 ans, Doudou maintient sa sant√©, ce qui¬† explique sa forme. Trois fois par semaine, il trottine et termine sur un v√©lo install√© sur sa terrasse. Et c’est √† Medina Coura que le pied gauche magique du Stade malien et de l’√©quipe nationale¬† nous a re√ßus. Apr√®s les salutations d’usage et les pr√©sentations, nous avons eu l’impression d’avoir en face un Amadou Hamp√Ęth√© Bah ou Seydou Badian Kouyat√©. Parce que Doudou est une biblioth√®que, qui se rappelle m√™me des petits d√©tails de sa jeunesse dans le quartier populaire de M√©dina Coura. C’est un monument du football malien que nous avons d√©couvert.

Cependant, au-del√† de l’enthousiasme qui a r√©gn√© durant les 48 heures que nous avons pass√©es avec lui dans le cadre de la rubrique “Que sont-ils devenus ?”, nous avons fait un constat : Doudou est amer, exacerb√©, offusqu√© par l’indiff√©rence des autorit√©s du pays vis-√†-vis des g√©n√©rations des Jeux africains de Brazza 1965 et de la CAN de Yaound√© 1972. Selon lui, l’Etat pouvait au moins accorder une pension aux rescap√©s de ces deux comp√©titions¬† qui ont donn√© une certaine renomm√©e au Mali. Des pays comme le S√©n√©gal, la C√īte d’Ivoire et la Guin√©e Conakry l’ont fait pour leurs anciennes gloires.

Autre chose qui atteint Doudou dans son orgueil, c’est le recrutement des entra√ģneurs √©trangers. Le vieux Doudou est formel : “Ceux-ci viennent en Afrique pour se faire de l’argent”. Alors, pourquoi ne pas faire confiance aux Maliens qui sont sortis des m√™mes √©coles que ces entra√ģneurs expatri√©s ? S’interroge notre h√©ros.¬† La preuve est l√† que Doudou suit de tr√®s pr√®s le football malien malgr√© son √Ęge. Il est d’ailleurs l’un des rares anciens joueurs √† fr√©quenter encore les stades lors des matches du championnat national et ceux des √©quipes nationales.

Dix-huit ans, un seul club

Son amour pour la discipline date de sa tendre enfance dans son quartier natal, o√Ļ il √©voluait √† l’Esp√©rance de M√©dina Coura dont la fusion avec la Jeanne d’Arc de Bamako donnera naissance au Stade malien de Bamako. Depuis, il n’aura connu que ce seul club o√Ļ il a jou√© de 1960 √† 1978 comme int√©rieur gauche. Ses qualit√©s de joueur tr√®s technique ne pouvaient laisser aucun entraineur indiff√©rent et sa s√©lection √† l’√©quipe nationale √©tait fort justifi√©e.

La campagne des premiers Jeux africains de Brazza¬† reste l’un de ses¬† grands souvenirs. A l’√©poque, sa complicit√© avec Abdoulaye Diawara dit “Blocus“, Idrissa Nani Tour√©, Karounga K√©√Įta, Salif K√©√Įta, donnait l’envie de l’esprit du groupe. Autrement dit, ils √©taient tellement li√©s qu’on avait de la peine √† croire qu’ils n’√©voluaient pas dans un m√™me club, nous r√©v√®le Doudou. Comme dit plus haut, cette campagne constitue un tournant dans la vie de l’ancien international. Selon lui, l’√©quipe nationale du Mali m√©ritait mieux. Ce qui l’a choqu√© davantage,c’est la coloration politique donn√©e √† l’√©v√©nement. Sinon, nos a√ģn√©s que nous avons approch√©s nous enseignent¬†¬† que la formidable √©quipe malienne de l’√©poque¬† ne devait pas lamentablement √©chouer en finale face au pays organisateur qui s’est impos√© √† la faveur du nombre de corners. Avec cette √©quipe nationale, Doudou √©prouva encore la fiert√© de compter parmi les meilleurs du continent. Blocus qui jouait √† la pointe profitait pleinement des d√©bordements √† gauche de Doudou et de Nani √† droite.

Avec son club, le Stade malien de Bamako, il a remporté quatre coupes du Mali, qui portent toutes sa touche, pour avoir marqué à tous les coups.

Nous √©tions en 1961 quand les Blancs remportaient la premi√®re coupe du Mali. Doudou a marqu√© le but victorieux de son √©quipe √† l’issue de la deuxi√®me √©dition.

Deux ans plus tard, en 1963, sous son impulsion, les Blancs de Bamako¬† dynamitent¬† l’Avenir de S√©gou par le score de¬† 6 buts √† 3, avec un doubl√© de Doudou.

Ensuite, c’est encore l’unique but de Doudou Diakit√© qui a permis au Stade malien de Bamako de remporter la coupe du Mali de 1970 face √† la Kayesienne.

Enfin, en 1972, le Stade remportait sa 4√®me coupe du Mali face √† l’Avenir de S√©gou, battu 5-1, avec deux r√©alisations de Doudou Diakit√©.

Doudou Diakit√© a d√©finitivement quitt√©¬† l’√©quipe nationale en 1972, et six ans plus tard, il prend aussi sa retraite avec le Stade malien de Bamako. Mais cela n’√©tait que partie remise. Contrairement √† beaucoup d’anciens joueurs des diff√©rents clubs du pays, Doudou n’a jamais voulu quitter la famille blanche. Il y resta pour apporter sa contribution en tant qu’entraineur, directeur technique de son √©quipe de cŇďur.¬† Pour ces nouvelles fonctions, il s’est form√© en Allemagne.

Un entra√ģneur bien affirm√©

Titulaire d’un dipl√īme de 3√®me degr√© d’entra√ģneur obtenu en 1968, √† l’Ecole sup√©rieure de la culture physique et des sports, en Allemagne (DHFK), Mamadou Diakit√© peut aujourd’hui se flatter d’avoir eu une carri√®re d’entra√ģneur bien r√©ussie. Il prend part en effet aux plus riches palmar√®s des hommes ayant choisi d’√©voluer dans ce m√©tier dans notre pays.¬† A cela s’ajoutent de¬† nombreux stages dont celui d’entra√ģneur de football de la GTZ (RFA) organis√© √† Bamako, un stage d’entra√ģneur de football de haut niveau de la Grande Bretagne en R√©publique du Mali et un stage de recyclage de haut niveau de la m√©thode allemande avec l’instructeur Bernard Streun en 1991.

L’homme √©tait suffisamment outill√© pour accumuler des r√©sultats flatteurs. Au nombre de ceux-ci, on peut compter aussi 5 titres de champion et 5 coupes du Mali, acquis avec le Stade malien de Bamako et aussi la mont√©e du Club olympique de Bamako (COB) √† la premi√®re division au cours de la saison 1999-2000.

Avec l’√©quipe nationale, son palmar√®s s’est enrichi de la qualification de l’√©quipe nationale junior √† la phase finale du championnat du monde de cette cat√©gorie qui s’est d√©roul√©e en Arabie Saoudite, en 1989.

Comme anecdote, le vieux Doudou parle de cette premi√®re finale de la coupe du Mali en 1961, o√Ļ un marabout avait dit aux Djolibistes que la clef de leur victoire r√©sidait dans un seul fait. C’est-√†-dire apporter au bord du fleuve de l’ancien pont (Babili ponni) un silure qui devrait descendre dans l’eau sans assistance. Mais, le contraire conduirait √† une d√©faite. Une fois au bord du fleuve, le poisson a¬† tourn√© dos, et malgr√© les injonctions des supporters qui l’ont train√© dans cette aventure, le silure n’a pas obtemp√©r√©. La suite est connue : le Stade s’est impos√© apr√®s deux √©ditions (1-1 puis 2-1).

Cependant deux faits l’ont marqu√© et constituent ses mauvais souvenirs. En 1971, lors des √©liminatoires de la Coupe d’Afrique des clubs champions, le commissaire du match qui a oppos√© l’Asec d’Abidjan au Stade malien de Bamako lui a promis de signaler au haut niveau que son but qui avait √©t√© refus√© √©tait bien valable. Face √† cette injustice de l’arbitre deux options s’offraient : soit le Stade se qualifie ou le match sera rejou√©. Mais le Stade sera √©limin√©.

Quelques ann√©es plus tard, notre compatriote Karim Demb√©l√© lui pr√©sente le m√™me commissaire de match. Doudou lui rappelle sa promesse. Et le Congolais de dire que les Stadistes n’ont pas donn√© de dessous de table. Au moins, ce jour, il a su la v√©rit√©, et fait comprendre √† son entourage que le secr√©taire g√©n√©ral de la F√©d√©ration malienne de football, √† l’√©poque Cheick Kouyat√©, avait √©t√© accus√© √† tort d’avoir vendu le match du Stade malien de Bamako.

Autre comportement qu’il regrette, et¬† qui continue de lui faire mal, c’est le silence des dirigeants maliens face √† la sanction inflig√©e au Nig√©ria, pour falsification¬† des √Ęges. Ce qui¬† aurait d√Ľ permettre au Mali de b√©n√©ficier d’un titre m√©rit√© de champion d’Afrique. Mais le regret de notre homme s’explique surtout par le fait que les responsables f√©d√©raux √† l’√©poque n’ont jamais r√©clam√© leurs droits. “Avec la sanction du Nigeria, c’est √† nous que devait revenir le troph√©e de champion d’Afrique. Je regrette am√®rement que nos dirigeants √† l’√©poque n’aient jamais r√©clam√© ce titre “, conclut Doudou.

O. Roger Sissoko