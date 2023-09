63è anniversaire de l’indépendance du Mali : Le président Goïta appelle à la mobilisation pour la défense de la patrie

Notre pays a célébré ce vendredi 22 septembre 2023 le 63è anniversaire de son accession à l’indépendance, le premier sous la 4è République. Lors de son discours à l’occasion de la fête nationale d’indépendance, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a appelé à la mobilisation aux côtés des Forces armées et de sécurité de tous les citoyens âgés de 18 ans au moins pour la défense de la patrie.

En effet, depuis la rectification de la Transition et la tenue des Assises nationales de la Refondation, notre pays a engagé de grands chantiers de réformes répondant ainsi aux préoccupations soulevées par le peuple dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance de l’État. , de la justice et du développement socio-économique. Ayant pris conscience que la survie même de notre État dépendait de la question sécuritaire, les autorités de la Transition ont exploité des choix stratégiques majeurs qui ont permis l’amélioration de nos capacités opérationnelles et la montée en puissance de l’Armée.

Suivant notre nouvelle vision de l’outil de Défense, celui-ci a connu une mutation en profondeur, d’où un changement radical de mode opératoire dans la lutte contre les Groupes armés terroristes (GAT) dont les actions perfides ne sont cohérentes, de nos jours, qu’à s’attaquer aux populations civiles innocentes en guise de représailles des lourdes pertes que leur infligent aux Forces de défense et de sécurité. En témoigne la dernière attaque lâche et barbare contre le bateau “Tombouctou” dans la localité de Bamba.

Aux familles endeuillées, le chef de l’État a présenté les condoléances de la Nation et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. « Les attaques ainsi dirigées contre les populations civiles de même que celles contre les FAMa ne resteront pas impunies. À ce jour, une enquête est déjà ouverte par la justice malienne », a fait savoir le colonel Assimi Goïta, tout en soulignant que la nouvelle politique de défense intègre les citoyens dans un système plus adapté aux conditions d’un pays faisant face à des menaces sécuritaires multiformes.

LA MOBILIZATION AUX CÔTÉS DES FORCES ARMÉES ET DE SÉCURITÉ– C’est pourquoi, at-il ajouté, le gouvernement a restauré et amélioré le service national des jeunes, tout en prenant également un décret sur la réserve des Forces armées et de sécurité. « Aussi, la nouvelle Constitution prévoit la mobilisation aux côtés des forces armées et de sécurité de tous les citoyens âgés de 18 ans au moins pour la défense de la patrie », a fait remarquer le chef de l’État, rappelant qu’après dix ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d’entretenir l’insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. Avant de préciser que c’est la raison fondamentale pour laquelle, le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité.

Le président Goïta a renforcé qu’avec la nouvelle dynamique, consécutive au retrait de la Minusma et aux opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire. À cet effet, il a rassuré qu’en application de la résolution 2690, le gouvernement de la République du Mali veillera au redéploiement effectif des Forces de défense et de sécurité ainsi qu’au retour des services sociaux de base sur l’ensemble du territoire. national. Pour le chef suprême des Armées, cela est d’autant plus urgent que la deuxième phase du retrait de la Minusma devra faire l’objet d’un suivi rigoureux dans les localités de Douentza, Ansongo, Aguelhoc, Kidal, Tessalit au plus tard le 31 décembre 2023. « Ce processus ne saurait se finaliser sans contrainte. Cependant,

Face aux multiples défis auxquels notre pays est confronté, le chef de l’État a signalé que notre diplomatie a su se réinventer pour jouer tout son rôle dans l’atteinte de nos objectifs majeurs de refondation, notamment la reconquête de notre souveraineté. Pour lui, les résultats obtenus, en termes de crédit de notre pays, mais aussi de mobilisation de ressources et de partenariats en soutien à nos efforts de développement, confortent nos choix.

« Ce repositionnement stratégique, impulsé, est appelé à se poursuivre dans un contexte d’incertitudes liées aux profondes mutations en cours sur la scène internationale », a laissé entendre le président de la Transition, tout en réaffirmant aux FAMa la reconnaissance de la Nation et la confiance de la hiérarchie militaire pour leur engagement constant dans la défense opérationnelle du territoire et la préservation de notre souveraineté.

Souleymane SIDIBE

