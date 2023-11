Colonel-Major Souleymane Dembelé, DIRPA : “Il y a eu une guerre informationnelle sur le cas de Kidal”

Le patron de la direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), a fait savoir que la guerre informationnelle a toujours existé. Pour lui, c’est avec cette guerre que tout a été démantelé dans l’armée malienne.

Selon le chef de la Dirpa, à Kidal, le 14 novembre exactement, il y a eu ce qu’on appelle guerre informationnelle. A ses dires, dans un premier temps, certains médias internationaux avaient relayé que tous les habitants de peau blanche de Kidal ont fui la ville avec l’arrivée des FAMa. Et quelques temps plus tard, ces mêmes médias informent que les mêmes FAMa ont exécuté des peaux blanches. “C’est de ça qu’il s’agit”, dit-il.

C’est avec des connotations pareilles que ces médias ont pu même diviser la population malienne en pro-FAMa et anti-FAMa, regrette le patron de la Dirpa. Il rappelle que ces mêmes médias avaient tout fait et étaient arrivés à mettre dans la tête de tout le monde que le Mali n’a pas d’armée. Que notre armée n’est pas professionnelle. Qu’elle ne sait que fuir.

Plus loin, le colonel-major Dembélé fait savoir que c’est avec les mêmes communications qu’on était arrivé à faire en sorte qu’on ne met plus en valeur les forces armées au profit des forces de l’ordre. Ils ont fait croire que les guerres étaient finies. Plus jamais de guerre entre Etats mais on n’avait pas dit qu’il y aurait des guerres intra, regrette-t-il.

K C.

Commentaires via Facebook :