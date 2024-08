«Les FAMa ne se laisseront jamais divertir par un quelconque appui ou guerre informationnelle à outrance, magistralement cocottés par des ennemis de notre nation dans le but de saper le moral et semer le doute dans leur esprit», a déclaré le Colonel-major Souleymane DEMBELE. Pour le patron de la DIRPA qui a animé, hier lundi, son traditionnel point de presse mensuel, les événements de Tinzaouatène, loin d’être une défaite, ont été une occasion pour les FAMa de démontrer, une fois de plus, leur dévouement et leur sens élevé du devoir. «Il est de notre devoir de sécuriser la population, de stabiliser ce pays après 12 ans de guerre», a-t-il dit.

Malgré l’appui des pays voisins hostiles à la stabilité du pays, les supplétifs des armées impérialistes, connus sous le vocable de groupes armés terroristes (GAT), les narcotrafiquants et séparatistes ont été défaites à Tinzaouatène, à la frontière avec l’Algérie.

Cette victoire prouve, une fois de plus, la volonté affichée par les Forces armées maliennes de libérer complètement notre territoire de la coalition des terroristes internationaux qui sont en train de sévir dans cette partie du pays.

Le film des événements

Ce lundi 5 août 2024, le patron de la Direction des informations et des relations publiques des armées (DIRPA), est revenu largement sur ces derniers événements survenus à Tinzaouatène entre le 19 et le 26 juillet 2024.

Tinzaouatène, dit-il, est une localité située à 200 Km au nord-est de Kidal, et dans laquelle, les groupes armés terroristes sévissaient contre les populations avec des raquettes, des vols et le braquage des convois de ravitaillement des principales villes du nord.

Ainsi, il ressort de son propos que le jeudi 25 juillet 2024, une patrouille FAMa a fait l’objet d’une première attaque terroriste aux abords de Tinzaouatène, mais que la vive réaction de nos forces a permis de repousser l’ennemi et de lui infliger de lourdes pertes en vie humaine et matérielle.

Le vendredi 26 juillet 2024, les combats ont repris avec beaucoup d’intensité. L’aviation FAMa a opéré deux frappes chirurgicales sur les positions ennemies.

Durant toute la journée, les combats ont été ardus et violents. Les GAT ayant bénéficié d’une coalition opportuniste avec l’EIGS et le JIMN ont lancé des véhicules kamikazes contre les positions des FAMa.

Dans la nuit du vendredi à samedi, la coalition terroriste, venue de tout bord, a fait une tentative d’encercler nos forces ayant conduit à de violents combats avec beaucoup de pertes en vie humaine et en matériels tant du côté des FAMa et de la horde internationale des terroristes.

Trois choses à retenir

De ces derniers combats, le patron de la DIRPA nous invite à retenir trois choses, à savoir : la dégradation drastique des conditions météorologique avec des vents de sables violents ; les appuis subséquents dans une alliance de circonstance avec les groupes terroristes de la sous-région ; et la bravoure la détermination exemplaire de nos hommes.

Selon lui, les FAMa engagées dans cette opération d’envergure ont montré, une fois de plus, leur dévouement et leur sens élevé du devoir lors de l’attaque.

«La situation n’entamera, en rien, la détermination des Forces armées maliennes engagées dans une dynamique de restauration de l’autorité de l’Etat sur toute l’étendue du territoire national. Les FAMa ne se laisseront jamais divertir par un quelconque appui ou guerre informationnelle à outrance, magistralement concoctés par des ennemis de notre nation dans le but de saper le moral et semer le doute dans leur esprit», a-t-il fait savoir.

L’appui de l’AES

C’est pourquoi, a-t-il expliqué, les autres forces de l’AES, en appui aux FAMa, ont lancé des opérations coordonnées portées sur des cibles militaires majeures.

Dans son intervention, le Colonel-major Souleymane DEMBELE a rappelé que les forces armées maliennes n’ont jamais reculées devant des obstacles pour recouvrer l’intégrité du territoire national. L’objectif étant de faire en sorte que la population malienne, où qu’elle soit sur le territoire malien puisse vaquer à ses occupations, circuler librement entre les différentes localités, tant pour les personnes que pour les biens.

«En aucun cas, les forces armées ne se lasseront de partir partout où cela est nécessaire pour donner la joie de vivre au Peuple malien», a-t-il rassuré.

Comme ça été le cas pour les autres localités du Mali, que ça soit à Ber, Aguelhok, Tessalit, Kidal, les forces armées maliennes iront à Tinzaouatène et les patrouilles continueront sur l’ensemble du territoire national.

Soutien avéré

Sur le cas de l’Ukraine qui a expressément reconnu son soutien aux groupes terroristes, le patron de la DIRPA a répondu qu’effectivement les groupes terroristes ont reçu un appui de l’extérieur.

«C’est un acte diplomatique qui doit être traité par les autorités compétentes en la matière. Le gouvernement malien a déjà réagi avec la rupture des relations diplomatiques avec ce pays», a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’il n’y a pas d’accord de coopération militaire entre nos deux pays.

Pour lui, Tinzaouatène est une localité malienne et dès lors que les FAMa sont investies de cette mission de sécurisation de l’ensemble du territoire malien, de stabilisation de l’ensemble du territoire malien, les forces armées maliennes mettront pied là où cela est nécessaire s’il s’avère que c’est une portion du territoire malien.

«Il est de notre devoir de sécuriser la population, de stabiliser ce pays après 12 ans de guerre», a-t-il dit.

Peut-on parler de défaite à Tinzaouatène ? A cette question, le Colonel-major Souleymane DEMBELE répond sans ambages que ‘’Non’’.

«On ne peut pas parler de défaite à Tinzaouatène, parce qu’on n’était pas sur place pour que ces gens-là viennent nous attaquer. Ce sont les forces armées maliennes qui se sont portées sur Tinzaouatène, qui ont cherché à y mettre pied, qui se sont distingués par leur dévouement et leur bravoure et leur engagement auprès de ce peuple malien », a-t-il précisé.

Tinza en ligne de mire

Pour lui, Tinzaouatène n’est pas une défaite pour les FAMa car, ces combats ont été la réaffirmation de la volonté affichée par les Forces armées maliennes à libérer complètement notre territoire de la coalition des terroristes internationaux qui sont en train de sévir dans cette partie.

«Ça nous a permis de nous galvaniser de plus, de faire en sorte que nous puissions acquérir des ressources nécessaires pour mener à bien notre mission régalienne. Ne vous en fait pas, personne ne pouvait imaginer que les forces armées maliennes pouvaient mettre pied à Kidal. Cela a été fait. Tinza par rapport à Kidal, il n’y a pas de comparaison possible. Dès lors qu’on a pu mettre pied à Kidal, Inchallahou, nous allons le faire pour Tinza, mais nous n’allons pas vous dire quand», a-t-il fulminé.

Pour lui, l’objectif n’était pas d’aller conquérir Tinzaouatène et de s’y installer, comme ce fut le cas à Kidal.

«C’est une patrouille de routine qui s’est retrouvée dans cet incident. Les FAMa ont pris pleinement, et en toute responsabilité, la mesure de cet événement. Elles ont aussi procédé à une analyse claire de la situation en vue d’une réadaptation de notre stratégie de sécurisation et de stabilisation du territoire», a-t-il expliqué.

En tout cas, ce qui est évident, si on en croit cet officier supérieur de l’armée malienne, c’est que les forces armées maliennes mettront les pieds à Tinzaouatène, vaille que vaille, au prix de leur sang pour sauver ce peuple malien qui a tant souffert depuis des années.

Situation sous contrôle à Kidal

La situation est toujours sous contrôle des FAMa dans la région de Kidal. Et rien ne pourra nous divertir, nous distraire de notre mission régalienne de défense de l’intégrité du territoire malien, a rassuré le patron de la DIRPA.

«Aujourd’hui, la priorité des FAMa demeure le retour de l’Etat et des services sociaux de base sur toute l’étendue du territoire national ; ainsi que la réduction de la violence», a-t-il annoncé.

A l’issue des combats de Tinzaouatène, les FAMa dénoncent la manipulation des images de guerre en porte-à-faux avec la convention internationale sur le traitement des prisonniers de guerre.

Des images qui, dit-il, ont été prises sous différents angles pour des fins de propagande pour amplifier l’horreur et faire peur.

Avant de terminer, il a appelé à la vigilance et au patriotisme à rester calme et serein, en dépit des campagnes de désinformation, à rester critique face aux sources d’information moins fiables et à se retenir de partager des informations de nature à porter atteinte à la cohésion, à l’unité nationale et le vivre ensemble.

Enfin, le colonel-major a salué la bravoure et la détermination de nos soldats tombés sur le champ de l’honneur et présente les condoléances aux familles des victimes et prompt rétablissement aux blessés.

Par Abdoulaye OUATTARA

