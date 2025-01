Le Général d’armée Assimi Goïta, Chef suprême des armées, Président de la Transition, a offert ce 18 janvier 2025 à la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) une station radio dédiée à l’information par les armées sur l’armée.

La station dénommée FAMa Fm, émettant en modulation de fréquence sur les 106.6 couvrira Bamako et environs. FAMa Fm est couplée à une Web TV (FAMa TV) dont les programmes seront bientôt disponibles. L’inauguration de ces canaux de communication disponibles pour une armée moderne et professionnelle s’est faite en présence des ministres de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara, de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’administration Alhamdou Ag Ilyène.

L’hôte du jour le directeur de la Dirpa, le Colonel-major Souleymane Dembélé et l’ensemble de la hiérarchie militaire étaient tout naturellement de la partie. Cette nouvelle infrastructure permettra de renforcer la communication pour mieux lutter contre le terrorisme sur toutes ses formes. Elle garantira auprès de l’opinion nationale et internationale la diffusion d’informations qui mettront en lumière les efforts et les réalisations des FAMa.

Souleymane SIDIBE

