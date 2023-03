Défense et sécurité : De nouveaux drones et avions de chasse pour l’armée malienne

Le vecteur aérien de l’armée malienne se renforce de nouveaux avec l’acquisition de plusieurs aéronefs et de drones ultra-modernes. Ces matériels de guerre ont été remis par le Chef suprême des armées, Colonel Assimi Goïta, au Chef d’État-Major Général de l’Armée de l’Air, Général de division Alou Boï Diarra. La remise officielle a eu lieu le jeudi 16 mars 2023 au Pavillon présidentiel de l’aéroport international Président Modibo KEÏTA.

L’engagement et la mise en œuvre des actions tendant à renforcer au plus haut niveau l’outil de défense prend de la hauteur. La défense du territoire et des biens des personnes est l’une des préoccupations majeures des autorités du moment. La reconquête de l’intégralité du territoire passe par l’équipement et la formation continue des hommes engagés sur les différents théâtres d’opérations. En droite ligne du renforcement des capacités des forces de Défense et de Sécurité, le Chef Suprême des Armées a remis les clés de plusieurs aéronefs et de drones ultra-modernes au Chef d’État-Major Général de l’Armée de l’Air, Général de division Alou Boï Diarra. Ces nouvelles acquisitions participent non seulement à l’amélioration de la puissance de frappe, mais aussi à l’efficacité de l’outil de renseignements des Forces Armées maliennes. Ces acquisitions viennent s’ajouter à celles dessus reçues, notamment des équipements de transport et de combat.

En recevant les clés de ces aéronefs, le Chef d’Etat-major Général de l’Armée de l’air a soutenu qu’il s’agit-là d’une volonté ferme des autorités du pays d’offrir une meilleure protection aux populations. Cet effort de doter l’armée, dit-il, est une réponse efficace à la nouvelle stratégie adoptée par les forces obscurantistes.

Présent à la remise, le ministre de la Défense et des anciens combattants a fait savoir qu’il s’agit pour l’Armée malienne de s’adapter au nouvel environnement, notamment en matière de renseignements. Le colonel Sadio Camara a indiqué que cette adaptation est nécessaire pour la survie de la nation. L’officier supérieur n’a pas manqué de lancer un appel aux fils égarés de la Nation afin qu’ils reviennent dans les rangs et de respecter les lois de la République. Pour ceux qui ont pris cette mauvaise direction et qui s’entêtent dans cette posture, il leur a promis la puissance de feu de l’armée malienne. Le chef du département de la Défense et des Anciens Combattants a saisi cette occasion pour saluer et remercier les partenaires fiables et sincères du Mali, notamment la Fédération de la Russie et la République de Turkiyé.

Lors de cette réception, des drones ainsi que des avions de combat de type Albatros L39 ont effectué des démonstrations sous l’œil vigilent du président de la Transition qui avait auparavant visité ces nouvelles acquisitions posées sur le tarmac.

Au cours de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire des personnes disparues pour la restauration de la sécurité. L’on notait à cette cérémonie la présence du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition, ainsi que des membres du Gouvernement et des partenaires du Mali.

Sidiki Dembélé

Commentaires via Facebook :