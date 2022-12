Le Chef d’Etat-Major Général des Armées, le Général de division Oumar DIARRA a présidé, le mardi 13 décembre 2022, la cérémonie de clôture de la 1ère Session du Conseil d’Orientation de l’Ecole de Guerre du Mali (EGM) dans la salle de conférences de ladite école. Etaient présents à cette cérémonie, le Chef d’Etat-Major Adjoint des Armées, le Général de Brigade Ousmane WELE, le Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air, le Général de brigade Alou Boï DIARRA, le Commandant de l’Ecole de Guerre du Mali, le Général de division Oumar DAO, des directeurs de services ou leurs représentants et certains cadres civils de l’EGM.

Pendant deux jours, tous les points inscrits à l’ordre du jour ont fait l’objet de discussions, d’orientation et d’enrichissement. Ces points s’articulaient essentiellement autour des axes qui sont entre autres, la réorganisation de certains domaines d’enseignement, la contribution des ministères régaliens et autres institutions en faveur de l’enseignement au sein de l’EGM, le renforcement des capacités d’accueil et de formation au sein de ladite école et le renforcement des partenariats tant au niveau national, qu’international.

Au terme des échanges autour des documents soumis à l’examen et à la délibération par les membres du conseil d’orientation de l’EGM, le Chef d’Etat-Major Général des Armées s’est dit satisfait de l’atteinte des objectifs escomptés. Selon lui, après une année expérimentale 2021-2022 réussie, grâce au dévouement exceptionnel de l’encadrement, des débats féconds menés ont abouti à des décisions permettant de garantir l’atteinte de résultats pertinents pour la deuxième promotion.

Le Général DIARRA n’a pas manqué de saluer l’engagement sans faille de tous les protagonistes qui ont contribué inlassablement pour la réussite de cette école qui est en état d’éclosion. Il les a enfin exhortés de continuer sur cette lancée pour relever les défis de l’heure.

C’est sur ces notes de satisfaction et d’encouragement, que le Général de division Oumar DIARRA a déclaré clos la première session du Conseil d’Orientation de l’Ecole de Guerre du Mali.

Rappelons que l’Ecole de Guerre du Mali a pour mission d’une part, d’assurer une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’aux cadres civils, dans l’ensemble de leurs responsabilités interarmées, interministérielles et multinationales et d’autre part, de favoriser et de mener les recherches stratégiques dans les domaines de Défense et de Sécurité.

Source: https://www.fama.ml/

