Depuis un certain moment déjà, on assiste à une campagne de dénigrement des Forces Armées Maliennes (FAMa) dans leur lutte contre le terrorisme et le banditisme à grande échelle. A cet effet, les FAMas sont accusées d’exactions, de violences contre les civils à l’intérieur du Mali par certains organismes internationaux. Et cette campagne n’a qu’un objectif : saboter la montée en puissance des FAMas depuis le départ des troupes françaises sur notre sol. Jusqu’où ces personnes ou ces organisations comptent aller en inventant des mensonges sur notre armée ?

Cela ne se raconte pas, mais se vit : les FAMas montent en puissance. Et ce, depuis des mois. Elles continuent de faire des exploits à travers les différents théâtres d’opération. Elles disposent désormais d’équipements militaires de dernière génération, d’effectifs engagés de qualité et surtout d’un partenaire sérieux à leurs côtés. Rien n’est plus comme avant, toutes les conditions sont réunies pour faire recouvrer toute l’intégrité de notre territoire. Cette montée en puissance des FAMa est la résultante d’une gouvernance sérieuse qui place en priorité la sécurité de nos populations et de leurs biens et surtout cette population qui une fois de plus, croit à nos soldats et les encourage dans leur lutte contre les forces du Mali. S’agissant des FAMas, elles sont l’une des forces armées qui utilisent rarement leurs armes contre leurs populations. Et le Chef d’Etat-major des Armées a toujours placé en avant le respect des Droits de l’homme et le Droit international humanitaire dans une logique de ne pas outrepasser les limites pour ne pas vexer plus d’un.

A travers des témoignages requis à l’intérieur du Mali, l’on note que les FAMas opèrent dans le strict respect des principes édictés. Malgré tout, elles sont pointées du doigt par certains organismes internationaux proches de la France pour salir leur image, jeter l’opprobre sur leur partenaire et saboter leur résistance.

Qui sont ces organisations qui accusent nos FAMas ?

On est nullement surpris de voir nos FAMas être accusées de la sorte surtout depuis que notre pays a tourné dos à la France et est proche de la Russie et ses instructeurs. Cette situation n’est plus digérable pour la France. Qui émet le vœu que la coopération russo-malienne soit aussi un échec. C’est pourquoi, après chaque moindre prouesse on ne se prive pas de les accuser d’exactions contre les civils pour ternir leur image non seulement aux yeux de ses voisins et surtout du reste du monde. En un moment où la Russie de Vladimir Poutine défie le monde. C’est ainsi que des organismes, tels Human Rights Watch couplé à certains faux experts de l’ONU inventent des mensonges grossiers contre les Forces russo-maliennes. Ce qu’ils ignorent est que la population malienne est derrière son armée, une armée républicaine dont toutes les ethnies du Mali sont représentées. Jamais et au grand jamais, nos FAMas n’utiliseront leurs armes contre une ethnie au Mali. On sait que ces organisations ne vont pas s’arrêter après l’étape de Moura, elles sont au four et au moulin pour faire passer nos forces comme des nazies, mais elles vont échouer, car le Mali est un pays multiséculaire et multiethnique de plusieurs centaines d’années d’existence.

Les leaders peulhs réfutent les accusations contre les FAMas.

En milieu de la semaine, les leaders de la communauté peule étaient en rencontre avec le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga. D’après eux, Moura faisait partie des sanctuaires terroristes selon les renseignements donnés par des habitants du village.

Ils ont réitéré à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Ces leaders réunis en association Tabital Pulaku sont conscients de ce qui se passe sur le terrain et seront les premiers à réagir si jamais la communauté peule est injustement touchée par qui que ce soit.

Adama Tounkara

