Forces armées maliennes : Puiser dans la réserve

Après la militarisation de la police nationale qui vient de fournir plus de 3000 éléments, le ministère de la Défense et des Anciens combattants donne l’impression de vouloir encore des renforts dans ses rangs. L’adoption d’un projet de décret concernant les réservistes en est l’illustration parfaite. Malgré l’augmentation des effectifs, le ministère n’exclut pas de puiser dans la réserve.

Comme le dit un adage : “Qui veut la paix prépare la guerre“. En guerre contre le terrorisme depuis plus d’une décennie, le Mali cherche à tout prix la paix. En plus de la voie diplomatique, les autorités emploient aussi la force physique aux récalcitrants. Toute chose qui nécessite des moyens à la fois humains et logistiques.

Conscient de cette nécessité, le gouvernement du Mali a, depuis, entrepris des démarches pour s’approvisionner suffisamment en armements. En plus de son arsenal, les autorités étatiques ont aussi pris l’initiative d’accroître les effectifs des forces armées et de sécurité. Même si le nombre exact de la “Grande muette” reste un tabou, l’on sait qu’elle vient d’être renforcée par plus de 3000 éléments avec la sortie, début septembre, de la 29e promotion des militaires élèves sous-officiers de police. Malgré cet important renfort, l’Etat veut encore puiser dans la réserve. Une volonté affichée avec l’adoption, par le conseil des ministres, d’un projet de décret fixant le Statut particulier de la Réserve des Forces armées et de sécurité.

Selon un communiqué du conseil, le projet de décret en question a été initié conformément à l’article 24 de la Constitution qui dispose que “la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Tous les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent être mobilisés aux côtés des Forces armées et de sécurité pour la défense de la patrie“.

Le même communiqué soutient qu’il a été élaboré en application des dispositions de l’ordonnance n°2023-015/PT-RM du 21 mars 2023 portant Statut général des militaires, ainsi que de celles de la loi n°2016-038 du 07 juillet 2016 portant institution du Service national des jeunes.

Evoquant la réserve, il ressort qu’il existe deux types de réserves que sont la réserve stratégique et la réserve opérationnelle. “La réserve est constituée de personnes appelées réservistes n’appartenant pas à l’armée d’active, mais formées pour renforcer ou apporter un concours aux Forces armées maliennes dans le cadre de la défense nationale. La réserve stratégique est constituée des personnels du contingent du Service national des jeunes ayant accompli le service militaire, des militaires dont la démission a été régulièrement acceptée, des militaires admis à faire valoir leur droit à la retraite et durant le temps où ils sont soumis à une obligation de disponibilité qui est de cinq ans, des volontaires ayant souscrit un engagement et de toute autre personne ayant accompli le service militaire“, a expliqué le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Sadio Camara, dans son rapport adressé au conseil des ministres.

Justifiant l’adoption d’un tel projet de décret, le gouvernement du Mali indique qu’elle permettra de déterminer l’état des réservistes et les conditions de leur mobilisation ; d’assurer les garanties d’un renfort capital en cas de crise, de catastrophe naturelle ou de guerre ; d’apporter un haut niveau de compétences supplémentaires aux Forces armées et de sécurité ; d’encourager les jeunes à contribuer à la défense de la Nation.

A C.

