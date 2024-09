Forces de l’Alliance des Etats du Sahel : Les FAMa proposent des Plans d’Actions sous la présidence malienne.

Une délégation des Forces Armées Maliennes, conduite par le Général de Brigade Mamadou Massaoulé SAMAKE, s’est rendue du 04 au 09 septembre 2024 successivement au Burkina Faso et au Niger pour présenter le Projet de Plan d’Actions des Opérations et le Projet de Stratégie de Communication des Forces de la confédération de l’Alliance des Etats du Sahel. Lesquels projets doivent être soumis, les prochains jours au Comité des Chefs d’Etats-Majors Généraux des Armées pour validation.

En effet depuis le 16 septembre 2023, les pays de l’Organisation du Liptako-Gourma encore appelés zone des trois frontières, dans un élan de solidarité et de mutualisation des efforts dans la lutte contre le terrorisme, ont créé l’Alliance des Etats du Sahel. Cette alliance est formée en réponse aux défis sécuritaires communs et vise à promouvoir une défense mutuelle contre les menaces potentielles d’agressions armées contre les trois pays. Ces pays partagent non seulement une géographie commune mais aussi sont confrontés à des défis similaires liés au développement, à la présence de groupes armés terroristes et à la nécessité de renforcer la sécurité régionale.

La création, le 06 juillet 2024, de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel est un pas important vers une coopération plus accrue pour la stabilité et le développement dans une région très marquée par l’insécurité et les conflits. De cette dynamique de mutualisation des efforts sur les plans de la Diplomatie, du Développement et de la Défense, il est essentiel de définir clairement des objectifs militaires à atteindre tant dans les Opérations que dans la Communication. Ce qui explique cette mission de partage de la vision malienne des deux projets et de convenir des voies et moyens pour leurs mises en œuvre sous la Présidence malienne de la Confédération.

C’est dans un climat bienveillant de cordialité, de solidarité et de la volonté inébranlable de mutualiser les efforts et les moyens que la délégation malienne a développé les deux projets auprès de leurs paires. Des projets favorablement accueillis au Burkina Faso et au Niger et qui feront l’objet de discutions avant d’être soumis aux Chefs d’Etats-majors pour approbations. A l’instar des Opérations, il est essentiel de définir clairement des objectifs de communication, qu’il s’agisse de renforcer la coopération sécuritaire, de promouvoir le développement économique et social ou de soutenir des initiatives diplomatiques.

CLM S. DEMBELE

Source : Fama

