Garde nationale : Colonel Camara déjà sur le terrain !

Le 27 février dernier, le nouveau chef d’Etat-major de la Garde nationale, Colonel Famouké Camara a rendu une visite de courtoisie au Centre secondaire d’état-civil de N’Tomikorobougou avant d’échanger avec l’Association des Gardes retraités du Mali.

Nouvellement installé dans ses fonctions de Chef d’Etat-major de la Garde nationale, Colonel Famouké Camara a pris son bâton de pèlerin. Le 27 février dernier, il s’est rendu au Centre secondaire d’état civil de N’Tomikorobougou et a échangé avec l’Association des Gardes retraités du Mali.

Cette visite au Centre secondaire d’état-civil de N’Tomikorobougou, selon de nombreux intervenants, atteste des qualités humaines du Colonel Camara. Le maire délégué du Centre secondaire d’état-civil de N’Tomikorobougou a remercié le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, pour le choix porté sur le Colonel Famouké Camara à la tête de la Garde nationale du Mali. Une marque de confiance à l’aune du parcours de l’homme, a commenté l’élu local. Selon lui, c’est la première fois que la mairie de N’Tomikorobougou reçoit la visite d’un chef d’Etat-major de la Garde nationale. « Tous les chefs d’Etat-major de la Garde nationale…nous ont toujours associé aux différents événements au sein du Camp mais je fais le témoignage que c’est la première fois qu’un chef d’Etat-major nous rend visite », a-t-il souligné.

L’élu local a appelé les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de les aider dans leurs missions de sécurisation des personnes et de leurs biens. Il a formulé des bénédictions pour la réussite de la mission du Colonel Camara à la tête de la Garde nationale.

Quant au Chef d’Etat-major de la Garde nationale, il a déclaré en langue nationale bamanakan: « Je suis venu me confier à vous et vous confier l’ensemble de la Garde nationale. N’hésitez pas à nous contacter. Nous n’allons pas hésiter à vous solliciter. Notre porte est grandement ouverte ».

La rencontre avec l’Association des Gardes retraités du Mali a eu lieu dans les locaux de l’Etat-major de la Garde nationale. Selon la page facebook des Forces armées maliennes, le Président de l’Association des Gardes retraités du Mali, Colonel à la retraite Bréhima Konaté et « son staff ont beaucoup prôné l’entente entre les gardes afin de faire rayonner l’image de ce corps ». « Aujourd’hui, la Garde Nationale est un élément important des FAMa et si toutes ses actions marchent, cela va amener la sécurité sur l’ensemble du territoire national », a souligné Colonel à la retraite Konaté. Il s’est engagé à accompagner et à soutenir le nouveau patron de la Garde nationale dans son travail. Les retraités de la Garde nationale ont prodigué de nombreux conseils et des orientations au Colonel Camara.

