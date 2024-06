Le vendredi 14 juin 2024, 1500 recrues issues du recrutement spécial de la Garde nationale du Mali et de l’Armée de Terre ont été présentés au Drapeau, marquant ainsi la fin de leur formation professionnelle. C’était au cours d’une cérémonie riche en symboles, tenue à la Place d’Armes de la Garde nationale sise à N’Tomikorobougou. Au même moment, celles de l’Armée de Terre étaient à Koutiala pour le même exercice.

Présidée par le Chef d’Etat-major de la Garde nationale, le Général Famouké Camara, la cérémonie de la sortie de la formation professionnelle des recrues issues du recrutement spécial de la Garde nationale a rassemblé plusieurs officiers de l’Armée, de la hiérarchie au sein de la Garde nationale, des autorités coutumière et municipale ainsi que les familles des jeunes soldats issus du recrutement spécial.

Selon le Commandant du commandement des organismes de formation et d’entrainement de la Garde nationale du Mali, Lieutenant-Colonel Ibrahim Kaou Traoré, la formation de ces jeunes issus du recrutement spécial s’est déroulée en deux phases.

La première a duré quatre mois et s’est déroulée du 26 octobre 2023 au 25 février 2024 à Soufroulaye.

Quant à la deuxième phase, il précisa que cela a duré trois mois et a commencé le 26 février 2024 au Centre d’Instruction et d’Aguerrissement de Toubanisso (CIAT) pour prendre fin en ce jour de ladite cérémonie. A l’en croire, ces jeunes au nombre de 1500 ont été initiés aux rudiments de la vie militaire. Ainsi, dira-t-il, ils ont été aguerris physiquement et moralement afin de leurs donner un comportement exemplaire à tout égard conformément aux règles et principes de discipline, de morale et de devoir édictés par le règlement du service des armées et de relever les défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté aujourd’hui. Et d’autre part leur renforcer sur le principe de la cohésion au sein de nos forces. D’ailleurs que lors de la deuxième phase de 3 mois, toutes les recrues ont regagné leurs corps d’affectation pour une formation de spécialisation. Pour lui, pendant cette phase , les éléments affectés à la Garde nationale du Mali ont consolidé les connaissances et savoir-faire acquis au cours de la Formation Commune de Base (FCB) tout en apprenant de nouvelles choses indispensables dans leur carrière professionnelle. Ils ont eu à apprendre les matières comme la connaissance de la Garde nationale du Mali, le maintien d’ordre, la sécurité publique, la protection des hautes personnalités etc. Il a tenu à remercier le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale du Mali, le General de Brigade Famouké Camara, qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de ladite formation.

Dans son discours, le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le tout nouveau General de Brigade, Famouké Camara , a déclaré que cet exercice est une tradition dans l’Armée, symbolisant l’entrée de la recrue dans la vie professionnelle active. Et de poursuivre qu’il vise à faire prendre conscience aux jeunes soldats de la charge de la responsabilité qui est désormais la leur au service de la Nation en intégrant la grande famille des Forces armées et de Sécurité maliennes. A l’en croire, ces éléments vont désormais renforcer les effectifs des unités dans l’accomplissement des missions quotidiennes et particulièrement les opérations de lutte contre le terrorisme, la Protection des civils et la défense opérationnelle du territoire conformément à la vision stratégique et les directives du Chef d’Etat-major général des Armées du Mali. L’occasion pour lui de remercier les plus hautes autorités du pays pour leurs soutiens multiformes dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des Forces Armées et de Sécurité maliennes. S’adressant aux jeunes recrues, il exprimera toute sa fierté pour avoir enduré physiquement, mentalement et moralement durant la formation.

« Le peuple malien qui a consenti d’énormes efforts en plaçant toute sa confiance en notre Chef suprême des Armées, le Colonel Assim Goita, Président de la Transition, attend et exige beaucoup de vous et nous tous pour continuer à mériter la confiance de notre vaillant peuple. Soyez à la hauteur de ces attentes comme glorieux anciens et vos vaillants frères d’Armes », a précisé le Chef d’Etat-major général de la Garde Nationale du Mali.

Toutes les recrues se sont engagées à honorer et à défendre la devise de la Garde Nationale du Mali qui est de « Servir partout avec Honneur, Loyauté et Discrétion ».

La suite de la cérémonie a été marquée par des sketchs des recrues sur ce qu’ils ont pu endurer pendant la formation, de la démonstration et un défilé militaire.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :