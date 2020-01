Un vent de solidarité et d’espoir a soufflé sur la Cité des rails à l’occasion du nouvel an. En effet, le président de la Commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale, Karim Keïta, était à Kayes le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, pour une visite au cours de laquelle il a présidé une cérémonie de remise de dons aux veuves et orphelins du camp militaire Mamadou Lamine Dramé. Aussitôt après son arrivée dans la Cité des rails, le député, accompagné d’une forte délégation, a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la Région, le contrôleur général de police Mahamadou Zoumana Sidibé, ainsi qu’aux notabilités de la ville.

Ensuite, Karim Keïta est allé au camp militaire Mamadou Lamine Dramé. Initiée par le Front d’action uni pour la Région de Kayes (FARK), la cérémonie de remise de dons a enregistré la présence du colonel Yaya Diallo, commandant de la zone de défense n°4 et d’autres responsables militaires et civils. Le FARK est venu au secours des veuves et orphelins des FAMa (Forces armées maliennes) qui sont tombés au champ d’honneur. D’une valeur de 1,5 million de Fcfa, le don en vivres est composé de deux tonnes de riz, six bidons de 20 litres d’huile, 10 cartons de spaghettis, deux bœufs.

« Nous sommes d’abord Kayésiens et patriotes. Il y a d’autres qui sont au front, en train de se battre, pour assurer notre sécurité. Certains sont allés à la guerre sans revenir. D’où l’expression de notre solidarité envers les familles de ces combattants. C’est un geste symbolique que l’on fait à la veille du nouvel an pour réconforter et soulager les veuves et les orphelins de ces familles qui ne doivent pas se sentir abandonnés en cette fin d’année. Nous voulons concrétiser notre soutien aux FAMa», a expliqué M’Baye Konté, président national du FARK.

