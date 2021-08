L’armée malienne tombe dans une embuscade entre Gao et Ménaka : Un pur fake new !

Lundi, 09 août 2021, des fausses informations circulent sur les réseaux sociaux annonçant qu’un convoi militaire de l’armée malienne tombé dans une embuscade d’un groupe armé terroriste entre Gao et Ménaka avec un bilan très lourd. Ces informations relèvent d’un pur fake new, selon une annonce des FAMa. ‘’Elles sont dénuées de tout fondement sur le terrain et les FAMa demandent aux populations de donner la bonne information et couper court à toutes rumeurs ou désinformations. Il ressort de l’annonce que les FAMa comptent sur la bonne compréhension de toutes et de tous’’. Dans un pays engagé dans une guerre depuis plusieurs années, il est très important que les populations évitent ce genre d’informations qui sont de nature à démoraliser les troupes engagées sur le théâtre des opérations.

Diallo avec FAMa

