Les Fama dans la lutte contre le terrorisme : Les succès de 2024, les ambitions de 2025

Les Forces armées et de sécurité maliennes (FAMa) ont engrangé des succès à travers plusieurs opérations de sécurisation sur l’étendue territoire nationale pendant l’année 2024. Que retenir de cette année pour les FAMa ? Quelles sont les ambitions de l’armée malienne pour 2025 ? Pour répondre à ces deux questions majeures et édifier l’opinion sur d’autres sujets, le Colonel-major Souleymane Dembélé de la DIRPA a donné des réponses le lundi dernier.

«Conformément aux principes directeurs du Mali, le respect de la souveraineté, le choix stratégique des partenaires et la défense des intérêts vitaux du peuple, les FAMa ont poursuivi leurs efforts de renforcement et de modernisation», a d’emblée déclaré le Directeur de la Dirpa. Selon lui, cette dynamique s’est traduite par l’amélioration des conditions de vie des militaires, le recrutement continu, ainsi que la restructuration des formations militaires, notamment avec l’intégration de nouvelles filières en logistique et ressources humaines à l’École Militaire d’Administration.

Le colonel-major Souleymane Dembélé a déclaré que l’année 2024 a également été marquée par la mise en œuvre du Système de Gestion des Ressources humaines (SIGRH) pour une meilleure maîtrise des effectifs et par un renforcement des infrastructures militaires, incluant de nouveaux camps, des logements et un hôpital militaire. Ce sont là, au plan social, des avancées majeures en termes de renforcement de capacités de nos vaillants soldats, récemment dotés en équipements militaires de pointe.

Au plan opérationnel, sur le terrain des théâtres d’opérations, les FAMa ont indéniablement consolidé les acquis après le retrait de la MINUSMA en 2023. Le directeur de la Dirpa : «le redéploiement des forces a permis le retour de l’administration et des services sociaux de base dans plusieurs localités du Nord». Depuis la reprise de Kidal en novembre 2023, ce retour est rendu effectif et se multiplie.

Par ailleurs, le colonel-major Dembélé a aussi rappelé que les opérations militaires ont été intensifiées avec des actions notables à Inafarak, Abeibara et Tinzaouatène, ainsi que des opérations spéciales à Niono pour sécuriser les récoltes et à Bandiagara avec l’opération «Diama Djéko». L’armée a également mené des actions ciblées contre les chefs terroristes, contribuant ainsi à la neutralisation des éléments radicalisés et au désamorçage de plusieurs types de menaces.

En parallèle à cette lutte contre le terrorisme, indique-t-il, la question du financement des groupes armés terroristes et de la désinformation a été posée et solutionnée, notamment dans le cadre de la coopération avec les États membres de la Confédération des États du Sahel (AES) et l’avènement prochain de la force conjointe de près de 5000 hommes.

Les ambitions pour 2025 ?

Pour cette nouvelle année, le directeur de la Dirpa a déclaré qu’elle est chargée des nouvelles ambitions pour les FAMa. Ainsi, l’armée malienne prévoit de poursuivre le renforcement de ses effectifs, l’acquisition d’équipements modernes et l’amélioration de son impact opérationnel. La restauration de l’autorité de l’État et le retour des services sociaux sur toute l’étendue du territoire demeurent également au rang des priorités. L’objectif en 2025 est aussi de réduire la violence et de garantir une stabilité durable, en lien avec les directives politiques en vigueur. L’engagement des FAMa demeure ainsi total pour la sécurisation et la consolidation de la souveraineté nationale.

Montée en puissance

Cela se voit par le renforcement des capacités des Forces Armées Maliennes (FAMa) en 2024. L’institution s’est structurée autour de trois axes majeurs, précise le chef de la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées. Il s’agit notamment de : l’unité et la cohésion au sein des forces, garantissant une synergie essentielle dans l’exécution des missions ; une chaîne de commandement unifiée, favorisant une coordination optimale des opérations militaires ; et un alignement stratégique entre les niveaux politique, stratégique et opérationnel, assurant une efficacité accrue dans la mise en œuvre des directives nationales en matière de défense et de sécurité. Les FAMa ont aussi renforcé leur arsenal avec des drones de types Bayraktar TB2 et AKINCI, permettant une surveillance et une intervention plus efficaces à côté des radars. De nouveaux équipements de pointe qui sont acquis pour consolider cette capacitation.

Le Colonel-major Dembélé a déclaré qu’«en 2024, cette montée en puissance s’est illustrée par l’organisation de rencontres entre les chefs d’États-majors des pays de l’AES, aboutissant à une définition commune des menaces et à des opérations conjointes de neutralisation des groupes armés».

M Sylla

Encore… un chef terroriste neutralisé

Les FAMa, au cours d’une de leurs opérations de sécurisation du territoire ont neutralisé le 27 janvier 2025, Amadou Bolly, un chef terroriste local, ainsi que plusieurs de ses complices. C’était lors d’une opération dans la zone de Nioro, Nassambougou, Maninie, N’djibala, Boki Were et Kononga. Une opération similaire a eu lieu dans la région de Kidal, où des ratissages des Fama ont permis de mettre les localités d’Inafarak et Tinzawatène hors de portée des malfrats terroristes et bandits armés, portant ainsi un coup fatal aux stratagèmes de leurs chefs et des commanditaires à ces derniers. Ces actions témoignent de l’engagement constant et dévoué des FAMa à sécuriser le territoire malien et à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes…

