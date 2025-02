Le gouvernement de la transition du Mali a annoncé, hier jeudi, sa volonté d’activer son programme de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants des groupes armés privés.

Environ 2000 ex-combattants alliés de l’Etat seront intégrés dans les forces armées maliennes. Le Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, le Général de corps d’armée Ismaël Wagué , a reçu successivement , le jeudi 6 février 2025, à Bamako les responsables des groupes armés pour les informer et discuter sur les contours de la mise en œuvre de ce programme de Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Intégration (DDR-I).

Ce programme entamé l’année dernière prévoit « l’intégration dans les forces armées de défense en tant que Soldats 2ème Classe de 2000 ex-combattants des anciens mouvements alliés de l’État ». Le même programme prévoit également la prise en charge de 1000 ex-combattants seront dans le cadre de la réinsertion socio-professionnel. Il marquera, selon le gouvernement, la mise en œuvre du mécanisme opérationnel de coordination (MOC) afin d’aboutir à une volonté collective des groupes armés alliés de l’Etat pour aller vers une paix durable.

A Bamako, le Ministre de la réconciliation, de la paix et la Cohésion Nationale a reçu les responsables des groupes armés qui opèrent au nord pays, la milice dozos Dan-Amassagou au centre et les chasseurs qui ont pris les armés contre les groupes armés terroristes dans les cercles de Niono , Macina et San. Un quota a été fixé à chaque groupe. L’intégration des ex-combattants est une des recommandations clé du Dialogue Inter-Maliens (DIM), organisé par les autorités de la transition après le retrait du Mali de l’accord d’Alger.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

