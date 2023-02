Mali : 37 terroristes neutralisés et 44 suspects interpelés, selon l’état-major général des armées

Au Mali, l’Etat-Major Général des Armées a donné un nouveau bilan sur les théâtres des opérations, hier vendredi. Il fait état de 37 terroristes neutralisés et 44 suspects interpellés dans plusieurs localités.

37 terroristes neutralisés, 44 suspects interpelés, 26 AK-47 récupérés, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d’EEl, des moyens de communication et divers matériels. Tel est le bilan fourni par la hiérarchie militaire dans un nouveau communiqué publié hier vendredi. Ce succès a été réalisé par les forces armées sur les théâtres des opérations entre la période du 10 au 24 Février 2023. Selon le communiqué de l’armée, ce bilan est le couronnement de 11 opérations aéroportées dans différentes localités des régions centre et du nord. Elles ont permis, selon l’Etat-major de l’armée, de mener 7 frappes aériennes avec les MI-24, L-39, Super Tucano, et Drones qui ont été soldées par la destruction de 5 sanctuaires terroristes dans les secteurs de Serman (Boni), de deux Pick-up et 31 motos ainsi que la neutralisation de 7 Engins Explosifs Improvisés.

Dans la même veine, l’armée indique que les patrouilles dans les secteurs de Léléhoye ont permis de récupérer 49 sacs de 100Kg et 04 sacs de 50Kg de riz récupérés comme zakat au profit des terroristes. « Dans les secteurs de Ménaka et Ansongo, les patrouilles FAMa continuent à rassurer les populations et leurs permettent de vaquer à leurs occupations quotidiennes », a rassuré le communiqué ajoutant que la pression des forces armées contribue à mettre fin des harcèlements terroristes sur les populations à Tessit, Léléhoye, Tin Hama, Mondoro, et dans beaucoup de localités. « Ces actions ont substantiellement désorganisé les Groupes armées terroristes », se réjouit l’armée admettant que « dans certains endroits ils continuent, plus ou moins, d’exercer des pressions sur certaines populations avec des menaces, des collectes de zakats et des poses d’Engins explosifs improvisés visant les usagers civils et militaires ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

