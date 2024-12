Tinzaouatène, le nouveau cimetière des groupes séparatistes du nouveau Front pour la libération de l’Azawad (FLA). A peine créé, ce mouvement vient de subir l’une des plus grosses pertes avec la neutralisation de huit de ces hauts cadres par les frappes des drones de l’armée de l’Air malienne au cours d’une réunion stratégique, le 1er décembre 2024, à Tinzaouatène.

C’est un coup sévère que les forces armées de défense malienne viennent d’infliger au nouveau Front pour la libération de l’Azawad à Tinzaouatène, près de la frontière algérienne. selon la Direction de ce mouvement indépendantiste, qualifié par Bamako de groupes terroristes, plusieurs de ces cadres issus de la fusion de tous les groupes armés ont été tués dans la matinée du dimanche à Tinzaoutène . Le bilan est lourd, admet le FLA, qui liste par les rebelles ou terroristes neutralisés, :Fah Ag Almahmoud, ex- secrétaire général GATIA ayant rejoint les séparatistes en 2023, Choghib A Attaher, chef de la tribu Idnan, Sidi AG BAYE, cadre politique de Mouvement, Albaraka Ag Alfaki, Notable de la communauté Idnane, Bachar AG AKHMAD, cadre administratif du Mouvement, Mohamed AG ACHERIF, cadre politique de Mouvement , Mossa AG BAY, Notable de la communauté Idnane, Ousmane Ag Mohamedine, cadre du Mouvement.

« La lutte prendra une nouvelle phase »

c’est vers huit heures du matin que ces leaders ont été tués par une frappe ciblée et précisée de drones de marque Akinci , acquis la semaine dernière par l’armée malienne. Les drones auraient surveillé discrètement une réunion stratégique de ces groupes armés, qualifiés de terroristes par les autorités maliennes, avant de frapper. Le samedi soir, entre 20h et 21h, Fah Ag Almahmoud annonçait sur sa page X, fièrement la fusion de tous les groupes armés indépendantistes. « La lutte prendra une nouvelle phase », avait écrit Fah Ag Almahmoud quelques heures avant sa neutralisation par les drones. Une récente vidéo partagée par ses partisans lui montre entouré des personnes sous un arbre qu’il était en train de haranguer en langue Tamasheq. Ce succès marque le premier exploit opérationnel des nouveaux drones Akinci, réputés pour leur efficacité dans les frappes de précisions. Et cela demeure une bonne nouvelle pour l’armée malienne qui est déterminée à neutraliser les groupes terroristes dans leur dernier retranchement à Tinzaouatène.

Pour rappel, Fah Ag Almahmoud était sous le coup d’un mandat d’arrêt international et plusieurs autres terroristes tels que Alghabass Ag Intalla ; Bilal Ag ACHERIF, Ibrahim Ould HANDA, Iyad Ag GHALY alias Abou Al Fadal ou Fadel , Hanoune Ould Ali , Mohamed Ag Najim et Achafagui Ag Bouhada des infractions présumées «d’associations de malfaiteurs, d’actes de terrorisme, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de détention illégale d’armes de guerre et de munitions et de complicité de ces mêmes faits ». Le mandat international lancé a été fait par le Procureur général près la cour d’Appel de Bamako Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Il a été lancé après exploitation de renseignements qui accusent des individus d’une association ayant pour but de semer la terreur, de porter atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale et à ternir l’image des Forces Armées Maliennes (FAMa).

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

