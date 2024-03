Au terme de leur première réunion tenue, le mercredi 06 mars 2024 à Niamey, les chefs d’État-major de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), ont décidé de la création d’une force conjointe qui sera opérationnelle dans un plus bref délai

Cette annonce a été faite par le chef d’État-major des Armées du Niger, le général de brigade Moussa Salaou Barmou lors de la clôture des assises. Dans cette intervention, le chef d’Etat-major des Armées du Niger a indiqué qu’ils sont parvenus à définir « un concept opérationnel permettant d’atteindre les objectifs en matière de défense et de sécurité imposés par les plus hautes autorités des Etats de l’Alliance ».

Le général de Brigade, Moussa Salaou Barmou s’est réjoui qu’«après les échanges riches et fructueux, les différents points inscrits à l’ordre du jour ont été discutés et que les délibérations de hautes factures traduisent la qualité des échanges et surtout de l’intérêt que nous portons tous aux questions de sécurité et de défense sur toute l’étendue du territoire de l’AES”.

D’après le chef d’État-major des Armées du Niger, ils ont saisi l’opportunité de cette rencontre de Niamey pour faire le point de la situation sécuritaire prévalant dans l’AES qui est dégradée « mais qui est en phase d’ être maitrisée avec le nouveau dynamisme observé dans la conduite des opérations au niveau des trois pays de l’Alliance », at-il noté tout en soulignant que « nous sommes convaincus qu’avec les efforts conjugués de nos trois pays nous parviendrons à créer les conditions d’une sécurité partagée, un objectif au centre des préoccupations de nos Etats et de nos vaillantes populations en quête de paix et de stabilité ».

«Ainsi, nous sommes arrivés à concevoir une force conjointe des pays de l’AES qui sera opérationnelle dans un plus bref délai pour prendre les défis sécuritaires dans notre espace», a annoncé le Chef d’État-major des Armées du Niger. L’Alliance des Etats du Sahel (AES), créée en septembre 2023, est un pacte de défense mutuelle conclu entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, rappelle-t-on.

Source ANP

