L’Etat-major des armées françaises a annoncé, ce vendredi 1er juillet, la fin des opérations des forces spéciales européenne de Task Force Takuba déployées au Mali dans le cadre de la lutte contre les Groupes armés terroristes. Le communiqué parle d’un succès malgré la situation qui prévaut sur le terrain.

La rupture est définitivement consommée entre les autorités maliennes et les partenaires européens dans la lutte contre le terrorisme au Nord et au Centre du pays. Cette force qui regroupait les forces spéciales de 10 pays de l’Union Européenne vient de notifier à la partie malienne la fin des opérations de la Task Force Takuba. « La réorganisation du dispositif militaire français au Sahel, décidée en relation étroite avec les partenaires européens et nord-américains, a conduit à la fin des opérations de la TF TAKUBA au Mali à compter du 30 juin », a annoncé l’Etat-major des armées Françaises. L’arrêt des opérations de cette force anti-terroristes de l’UE qui ait intervenu à la suite de la rétrocession des emprises de base militaires de l’opération BARKHANE à l’armée malienne est une belle réussite pour ceux qui l’ont initié.

« Barkhane et la TF TAKUBA témoignent de ce dont les Européens sont capables d’accomplir ensemble dans des environnements sécuritaires complexes. Les leçons tirées de cette expérience opérationnelle et « l’esprit TAKUBA » perdureront hors du Mali », a souligné le communiqué.

Déployés dans le nord du pays depuis 2013 au Mali pour combattre l’avancée des groupes terroristes vers la capitale, cette force anti-terroristes s’est battue avec les forces armées sahéliennes et les Forces armées maliennes (FAMa) au nord Mali et souvent dans les pays frontaliers du Mali sous la menace des terroristes. La TF TAKUBA a réuni jusqu’à 10 nations contributrices à savoir : la Belgique, République Tchèque, Danemark, Estonie, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède.

Pilotée par l’armée française, cette force a été autorisée au Mali par le régime d’IBK. Son déploiement, selon le communiqué, répondait à une demande officielle du gouvernement malien, et était conforme au droit international et dans un format convenu des mandats du Conseil de Sécurité des Nations-Unies. « L’implication des partenaires européens au sein de la TF TAKUBA a directement contribué à atteindre les objectifs opérationnels », a relevé l’Etat-major de l’armée française, qui souligne que la capacité opérationnelle initiale et la pleine capacité opérationnelle lancées respectivement en mars et juillet 2020 ont permis de maintenir un rythme opérationnel en constante augmentation. Les deux opérations mixtes ont rassemblé environ 800 soldats de 10 pays.

Pour l’armée Française, la TF TAKUBA a été un succès stratégique et tactique parce qu’elle a réuni 10 pays européens pour une lutte commune contre les Groupes Armés Terroristes et a contribué à la formation d’unités maliennes adaptées au combat contre les terroristes. Ce qui, selon le communiqué, aurait évité ainsi la territorialisation des GAT, notamment de l’État Islamique au Grand Sahara (EIGS), dans la zone des Trois frontières.

Si ces succès susmentionnés ont été réalisés, il faut noter que plusieurs objectifs de la mission anti-terroristes de l’UE n’ont pas été atteints. Pour cause, il n’a pas su éradiquer la nuisance des groupes armés terroristes dans le grand Sahara.

Siaka DIAMONTENE/maliweb.net

