L’armée malienne déterminée à reconquérir l’intégrité du territoire a été confrontée, hier jeudi, à la résistance de quelques combattants du mouvement indépendant du cadre stratégique permanent pour la défense de l’Azawad dans la localité de Tinzaouatène.

Située à 233 Km du Nord –Est de la ville de Kidal, non loin de la frontière algérienne, l’Etat-major de l’armée informe que les unités de l’armé ont vivement réagi à une attaque terroriste. « La réaction des FAMAs est actuellement en cours et déjà une lourde perte est enregistrée du côté des groupes terroristes », a indiqué l’armée malienne dans un communiqué publié hier soir, rassurant que les précisions et les informations sur cette opération en cours seront données. Plutôt, dans la matinée du jeudi, ce sont quelques hauts cadres du CSP-DPA qui avaient annoncé la reprise des hostilités. entre les deux parties se déroulant à quelques encablures des localités de Boghassa et d’Inafarak, où l’armée malienne a pris possession en début de semaine.

Dans un communiqué publié lundi passé, l’armée malienne avait annoncé avoir pris le contrôle du village d’Inafarak, qu’elle a qualifié de ”zone stratégique’ ‘située dans le nord du pays, contrôlée depuis plusieurs années par les terroristes. Dans le même registre, les Forces armées maliennes ont pris possession de Boghassa, une autre localité historique de la rébellion située dans le nord” du Mali où l’armée malienne n’osait y mettre pied. « Depuis l’attaque du camp militaire de Boghassa, en 1990, il n’y a plus eu de camp de l’armée malienne dans cette localité. La dernière fois qu’une patrouille des FAMa est arrivée là-bas, c’était en 2008 et le colonel Assimi Goïta (président de la transition du Mali) faisait partie de cette mission », a indiqué Chodi Ag, chargé de mission au Ministère de la communication, chez notre confrère de Xinha,

Plusieurs sources indiquent que l’objectif de l’armée malienne est la reconquête de la ville de Tinzaouatène, dernier refuge des groupes armés rebelles situé à quelques Kilomètre de la frontière Algérienne. Les combattants du CSP- DPA défaits par l’armée malienne lors de la reconquête de la ville de Kidal, le 14 novembre 2023, y ont trouvé refuge dans cette ville près des terres algériennes.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

