Mise en place de la prochaine transition : Le CNPS multiplie les rencontres

Le comité national pour le salut du peuple (CNSP) multiplie, dans le cadre de la mise place d’une transition avec des dirigeants consensuels, les rencontres. Après l’ancien Président Moussa Traoré et les familles fondatrices de Bamako le dimanche dernier, le colonel Assimi Goita et ses éléments ont rencontré hier, lundi 31 août 2020, les forces vives de la nation.

« Discuter entre Maliens et définir l’architecture de la transition en vue »,tel est l’objectif des membres du Comité national pour le salut du peuple (CNSP). Pour l’atteinte de ces objectifs, personne, aucune organisation n’est mise de côté. Chacun a son mot à dire.

C’est dans ce cadre que le CNSP a rendu une visite à l’ancien Chef de l’État malien, le général Moussa Traoré. Ce dernier a encouragé les jeunes officiers qui ont pris la destinée du Mali depuis le 18 août. « Ces jeunes colonels, ce sont mes enfants. Je leur ai donné des conseils selon mon expérience, les fonctions que j’ai occupées. Je leur ai dit les erreurs commises, ce qu’il faut éviter et j’espère qu’ils ont compris et qu’ils éviteront jusqu’à ce que le Mali soit sur le droit chemin », a déclaré l’ancien Président dictateur au micro de l’ORTM. Moussa Traoré dit avoir espoir quant à l’avenir du Mali : « Je n’ai jamais désespéré de mon pays. Je l’affirme ». Pour lui, il y a encore des patriotes qui pourront redresser ce pays et lui donner ses valeurs d’antan.

Après le général Moussa Traoré, les membres du CNSP se sont rendus dans les familles fondatrices de Bamako où ils ont bénéficié des bénédictions des vielles personnes.

Hier, lundi 31 août 2020, le programme des nouveaux hommes forts du Mali était chargé par les rencontres avec les forces vives de la nation. Selon le programme publié sur les réseaux sociaux, de 10h à 12h30, le CNSP a rencontré les groupements et partis politiques dont l’EPM, le FSD, l’ADP-Maliba, Yelema, le MIRIA. Cette rencontre sera présidée par le président du CNSP, le colonel Assimi Goita qui était assisté par le colonel Bagayoko. A la même heure, le colonel Soumaré et deux autres Officiers d’État-major rencontraient, à Kati, les syndicats, dont l’UNTM, les magistrats, les enseignants. La rencontre avec le Haut conseil des Maliens de l’extérieur et le Conseil supérieur de la diaspora malienne se tenait également à Kati entre 10h et 12h30. Entre 14 h et 15h30, il y a eu deux rencontres. Celle avec le patronat et celle avec les présidents des Chambres consulaires et des Ordres. Toutes les deux rencontres se sont tenues au QG du CNSP à Kati. De 15 heures à 16 heures, la junte a rencontré les religieux, à savoir le Haut conseil islamique, les Catholiques et les Protestants.

La synthèse des rencontres était prévue de 17h30 à 18h30. Quant au compte rendu des présidents, il était prévu pour hier 20 heures.

Le but de ces concertations est d’aboutir à la mise en place d’une transition inclusive au Mali.

Il faut préciser que certains sur les réseaux sociaux déplorent le fait que la jeunesse n’ait pas été concernée par ces concertations.

Boureima Guindo

