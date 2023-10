Opérations de récupération des emprises par les FAMA : Vers la reconquête du territoire national ?

Envahi depuis 2012, par des bandits de tous genres ce qui a failli sonner le glas de l’unicité et de l’intégrité territoriale du Mali, les FAMA sont plus que jamais engagées pour la reconquête du territoire. Cette vaste opération de libération totale du territoire des mains des forces du mal ne se fait pas sans peine. Mais au regard des prouesses tangibles on peut affirmer sans risque de se tromper que l’armée malienne poursuit avec succès et détermination sa mission pour rétablir la souveraineté sur l’emble du territoire national. Cette nouvelle posture pour les autorités du Mali est sans nul doute la mise entre parenthèses de l’accord de paix signé en 2015.

En effet depuis l’annonce du retrait de la MINUSMA, prévu en décembre 2023 et la rétrocession de ses camps et l’autorité à l’armée malienne, c’est la panique chez les hommes sans foi ni loi. Ils sont en débandade et procèdent à des exactions et des crimes comme ceux commis sur le bateau Tombouctou. Malgré tout la marche des FAMAs pour la reconquête de l’entièreté du territoire se poursuit avec la récupération et l’occupation des camps de la MINUSMA.

Les rebelles à bout de leur force

Pour rappel le 7 septembre 2023, ils ont massacré les civils, comme si cela ne suffisait pas ils harcellent en attaquant les zones où ils ont été chassés par l’armée malienne dont la présence dans lesdites zones marque le grand retour de l’Etat malien au grand bonheur des populations. Qu’il en soit ainsi jusqu’à la victoire finale. En effet, le lundi 16 octobre 2023, 2 avions transportant les FAMAs et des soldats Russes ont essuyé des tirs de la part des rebelles avant que ces derniers ne soient neutralisés par les FAMA. Les deux avions ont ensuite atterri à Tessalit, déposé leurs colis et retourné à leur base. Les FAMA ont pris contrôle des emprises de la MINUSMA dans cette zone.

Ces différents exploits des FAMA semblent surprendre les ex-rebelles au point qu’ils lancent un appel à l’endroit de l’occident pour sanctionner notre pays au nom d’une violation de l’accord d’Alger. Cet appel ne semble pas avoir un écho favorable, car les FAMA continuent allègrement leur reconquête non sans difficulté, mais avec détermination.

L’opération de libération de notre territoire, la restauration de l’honneur et de la dignité par notre armée est le seul motif de fierté pour tout bon citoyen. Elle permettra à notre pays de se débarrasser des hommes sans foi ni loi qui ont occupé le Mali depuis plus 11ans, tout en évitant la partition du pays.

En définitive, cette opération de libération doit recueillir l’assentiment et le soutien de tous les maliens épris de paix et de justice. Il est grand temps que le Mali retrouve le chemin de son développement.

Assitan DIAKITE

