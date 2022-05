Dans leur communiqué n°042 signé le 24 mai 2022 par le colonel Dembélé Souleymane Directeur de l’Information et des Relations Publiques, les Armées porte à la connaissance de l’opinion publique qu’elles maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Keletigui.

Dans le communiqué, la Dirpa informe que les FAMa continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles, adoptant l’évitement et se confondant à la population comme mode d’action avec des capacités de nuisance reposant désormais sur les poses d’engins explosifs improvisés, les tirs indirects sur les emprises et récemment des enfants enrôlés de force parmi des populations.

Elle rappelle que depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 18mai 2022, les FAMa renforcent les acquis tactiques sur le terrain avec des actions majeures qui se sont inscrites dans la recherche et la consolidation des renseignements, la neutralisation des GAT et des actions en faveur des populations. Il note sur le Théâtre Est de l’opération Maliko « le commandant du théâtre Est a effectué, le 23 mai 2022, une visite d’autorité au niveau de l’emprise de Tessit, au cours de laquelle des actions médicales ont été conduites en faveur des populations civiles », informe-t-il. Avant d’ajouter que l’équipe de santé FAMa a réalisé des consultations gratuites sur 532 personnes dont 401 enfants et 131 adultes. « Les unités des différents secteurs ont mis à profit la semaine pour accentuer la recherche la recherche et la précision des renseignements sur les groupes armés terroristes », a-t-il expliqué dans le communiqué. Parlant de l’opération sur le théâtre centre de l’opération Maliko, toujours dans le communiqué, le secteur 3, région de Tombouctou la précision de renseignements sur le terrain a permis l’interpellation de l’auteur de l’assassinat d’Acharane Ahmad Ahmed Ag Zidou et son complice Inalbarka Ag Moussa. « Les 19, 20 et 21 mai 2022, des reconnaissances offensives ont permis d’appréhender des présumés terroristes dont Abdoulaye Barry, Mohamed Alhousseyni Idouane Haïdara plus 14 autres et récupérer 18motos », a-t-il informé.

Il dira que dans la région de Bandiagara, les FAMa ont, au cours d’une reconnaissance offensive le 24 mai 2022, vigoureusement réagi à des attaques terroristes dans les zones de Diallassagou et Diamwéli, respectivement situées à 38 et 40km à l’Ouest de Bankass, avec comme bilan côté ami : néant et côté ennemi : 12 terroristes neutralisés, 01 PM, des fusils de chasse, 09 motos et une somme d’argent récupérés.

« Ailleurs, les efforts ont porté sur la recherche de renseignements pour préciser les activités ennemies dans le secteur en vue de planifier des opérations futures », ajoute-t-il. Et en zone Sud, les priorités opérationnelles ont porté sur l’intensification de la recherche de renseignements sur les ressortissants italiens enlevés le 19 mai 2022 dans la zone de Sinzina, région de Koutiala.

Dans le communiqué l’Etat-major général des armées rassure que les actions de recherches de renseignements, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires se poursuivront, et leurs interpellations dans les zones urbaines continueront. « L’Etat-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommage collatéraux sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l’enrôlement, la formation et l’emploi des enfants soldats par des groupes armés terroristes », conclut-il .

Fatoumata Fofana

