Présence des unités cynophiles dans les dispositifs sécuritaires : La touche de la nouvelle équipe dirigée par le Chef d’Escadron Salif Koné

Grâce à l’acquisition des plusieurs catégories de chiens, le Groupement Cynotechnique de la Gendarmerie nationale du Mali dirigé par le Chef d’Escadron Salif Koné participe activement à la sécurisation des personnes et des biens. C’est d’ailleurs ce qui explique la présence, de plus en plus, des unités cynophiles dans les dispositions sécuritaires à l’Aéroport, lors grandes manifestations… Cette nouvelle approche découle, semble-t-il, de la vision de la haute hiérarchie de la Gendarmerie nationale de doter ledit groupement de chiens spécialisés en Maintien de l’ordre public, au pistage, à la recherche d’armes et capables de détecter les Engins explosifs improvisés (EEI), les stupéfiants afin de faire face à la nouvelle menace sécuritaire surtout dans un contexte marqué une lutte implacable contre le terrorisme.

Notons que le Chef d’Escadron Salif Koné incarne cette nouvelle génération d’officiers de la Gendarmerie nationale du Mali, avec une vision moderne, pragmatique et doté d’une expertise reconnue dans la gestion des hommes et des animaux qui aspire à transformer les brigades cynophiles en unités exemplaires, non seulement au Mali, mais aussi dans la sous-région.

Doté d’une connaissance approfondie en gestion d’hommes et d’animaux, le commandant du groupement cynotechnique apporte un souffle nouveau à la Gendarmerie, avec des idées novatrices et une énergie sans faille. Car, sa jeunesse lui permet d’être en phase avec les technologies modernes et les approches stratégiques contemporaines en matière de sécurité et de défense.

Expert en organisation et en gestion, il excelle dans la coordination des hommes et des moyens matériels et sa passion pour les animaux et son savoir-faire dans la gestion cynophile assurent une prise en charge optimale des chiens, tant sur le plan de leur santé que de leur entraînement.

S’agissant de ses expériences dans la lutte contre le grand banditisme, il a déjà démontré ses capacités dans des opérations complexes contre le terrorisme, le trafic de drogue et le grand banditisme. Ainsi, sa connaissance des menaces actuelles fait de lui un acteur clé pour renforcer les unités cynophiles comme outils stratégiques dans ces combats avec une vision centrale sur la modernisation des brigades cynophiles.

Une nouvelle génération de brigades, il souhaite bâtir des brigades modernes, bien formées et dotées d’équipements adaptés aux défis sécuritaires contemporains en proposant une organisation des brigades qui repose sur l’efficacité, la rigueur et l’utilisation optimale des ressources humaines et animales.

Par le biais de campagnes de sensibilisation, il compte mettre la communication au cœur de sa stratégie afin de renforcer les liens entre les brigades cynophiles et les populations locales en encourageant les citoyens à signaler tout objet suspect, comportement inhabituel ou situation non conforme. Ainsi, cette approche participative permettra de faire de chaque citoyen un acteur de la sécurité nationale.

A travers une gestion basée sur la transparence et l’innovation, il est envisagé d’instaurer une méthode de gestion rigoureuse pour une allocation optimale des ressources en développer un suivi analytique précis pour garantir la transparence et la bonne utilisation des fonds associés. Aussi, de mettre en œuvre des formations régulières pour intégrer des techniques et technologies nouvelles dans le dressage des chiens et la coordination des opérations.

A long terme, il ambitionne de rendre les brigades cynophiles incontournables dans la lutte contre les menaces actuelles en déployer des brigades cynophiles dans toutes les régions du Mali, en priorisant les zones à haut risque, capables d’intervenir rapidement sur le terrain, en étroite collaboration avec les autres forces de sécurité.

En sécurisant les zones sensibles, les brigades cynophiles contribueront à restaurer la confiance entre les forces de l’ordre et les citoyens où la population se sent protégée tout en participant activement à la sécurité collective.

En conclusion, en combinant la gestion efficace des hommes et des animaux avec une stratégie de communication ouverte envers la population, il vise à bâtir une unité cynophile prête à relever les défis sécuritaires de demain.

B. PAITAO

