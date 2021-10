Réformes de l’armée malienne : Les éclairages du Colonel Mohamed Ly

Le 3ème Directeur des Ressources Humaines des Armées, Colonel Mohamed Ly, était face à la presse ce jeudi à la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa). Objectif : informer les médias sur les attributions et le fonctionnement de sa direction, notamment le Système intégré de gestion du personnel du ministère de la Défense.

« C’est la dernière-née des directions des FAMa. Notre mission consiste à faire la conception, la mise en œuvre des stratégies de gestion et de développement des ressources humaines, de veiller à l’application strict des textes, d’élaborer tous les actes de gestion pour le ministre, de faire la statistique et de gérer le personnel civile et militaire du ministère de la défense », informe-t-il.

Selon lui, la Direction des ressources humaines des armées s’occupe aussi de la conception et la mise en œuvre de la maintenance et la gestion du système d’information des ressources humaines qui a changé de dénomination.

« On parle plus maintenant du système intégré de gestion des ressources humaine parce qu’en plus de la gestion des ressources humaines, ce système intègre un certain nombre de possibilités pour les FAMa, notamment tout ce qui touche la santé, les aspects juridiques et le commissariat par rapport à la fabrication des tenues et l’achat des chaussures pour les militaires », précisait le Colonel Mohamed Ly.

En ce qui concerne le système de gestion des ressources humaines, le conférencier dira que c’est un système qui « va nous permettre d’optimiser la gestion, de se rassurer que tous les actes que nous prenons que nous n’avons oublié personne et les aspirations de tout le monde sont prises en compte ».

En plus de cela, ajoute le Directeur des ressources humaines des armées, « nous espérons occuper également de la partie rémunération dans les jours à venir. Aujourd’hui, nous nous occupons de tous ce qui concerne des textes d’organisation des armées, précisément la situation des prises d’arme que nous faisons tous les jours au niveau des unités élémentaires, confiée à la direction des ressources humaines, où nous analysons pour le ministre pour dire quel est l’effectif de l’armée malienne et ou est-ce que nous en sommes ».

« Nous avons d’autres types de référentiel d’organisation tel que le tableau d’évolution de l’effectif qui nous permet de savoir l’évolution des effectifs en termes de gains et de pertes. Nous accompagnons les structures, en tout cas la grande majorité. On a changé les textes des quatre grandes armées à savoir, l’armée de terre, l’armée de l’aire, la gendarmerie et la garde nationale. Nous sommes en train de changer aussi huit autres en ce moment. Nous avons une douzaine de textes de gestion qui sont en cours d’adoption », conclura le Colonel Mohamed Ly.

Adama DAO

