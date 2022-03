Selon Jeune Afrique, le ministre de la Défense et des anciens combattants, Colonel Sadio Camara et le Chef d’Etat-major de l’armée de l’air, Général Alou Boï Diarra sont actuellement en visite à Moscou. « Le Colonel Sadio Camara et le Général Alou Boï Diarra ont discrètement décollé de Bamako le 6 mars à destination de Moscou. Le ministre malien de la Défense et le Chef d’Etat-major de l’armée de l’air ont quitté la capitale à bord d’un vol Turkish Airlines via Istanbul. Ils étaient encore tous deux en Russie ce 8 mars », informe Jeune Afrique.

Barkhane déclare avoir tué le le djihadiste algérien Yahia Djouadi

L’Etat-major de l’armée française a annoncé, le 7 mars dernier, la mort de l’algérien Yahia Djouadi. « Dans la nuit du 25 au 26 février 2022, la force Barkhane a conduit une opération visant un haut cadre historique d’Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali. Cette opération a conduit à la neutralisation du djihadiste algérien Yahia Djouadi, alias Abou Ammar al Jazairi. Après l’avoir localisé dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à AQMI et au JNIM/RVIM, puis formellement identifié, il a été neutralisé par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère de reconnaissance et d’attaque Tigre et deux drones français. Lors de la reconnaissance de la zone qui a suivi, des munitions ont été détruites et de l’armement a été saisi », explique le communiqué.

Selon l’état-major français, cette neutralisation conforte la stratégie militaire mise en œuvre par la force Barkhane. « La neutralisation de ce cadre historique permet d’affaiblir une nouvelle fois la gouvernance qaïdiste et prive le Rassemblement pour la victoire de l’Islam et des musulmans (RVIM) d’un relais majeur au nord du Mali et dans la zone de Tombouctou en particulier. Elle marque l’isolement de l’émir du JNIM, Iyad ag Ghali, qui voit la disparition de toutes les figures expérimentées de son entourage, fragilisant la cohésion et le commandement du RVIM », précise le communiqué avant de donner quelques détails sur ce chef djihadiste : « Abou Ammar Al Jazairi est un cadre historique d’Al Qaïda au Maghreb islamique. Il était une figure du djihadisme algérien. Il a été engagé dans un maquis du Groupe islamique armé (GIA) en 1994 puis le Groupe islamiste pour la prédication et le combat (GSPC). Il a été conseiller militaire de l’émir historique Abdelmalek Droukdal, neutralisé le 3 juin 2020 par les forces françaises de l’opération Barkhane, avant d’être nommé émir de la région sud d’AQMI en 2007. Nommé émir d’AQMI en Libye en 2015, il est contraint, à la suite des neutralisations successives des cadres d’AQMI, de gagner le Mali en 2019 ».

